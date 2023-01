Rubò cassa acustica per sentire la partita Ora fugge dai domiciliari per fare Capodanno

La sera del 31 dicembre si era vestito in modo elegante ed era uscito di casa. Peccato che si trovasse agli arresti domiciliari, così poco dopo è stata la madre a chiamarlo, informandolo che i carabinieri di Lugo erano arrivati lì appositamente per controllarlo. È così finito nuovamente in manette, per evasione, un 21enne di nazionalità marocchina.

Ieri il giudice Federica Lipovscek ha aggravato la misura a sua carico, trasformando i domiciliari in carcere, in ragione di quanto il giovane aveva combinato nelle ultime due settimane. Il 12 dicembre era stato scarcerato dopo che la madre aveva ritirato la denuncia a suo carico per maltrattamenti in famiglia.

Appena due giorni giocava la squadra della sua nazionale, il Marocco, in semifinale ai Mondiali contro la Francia. Per questo aveva pensato bene di rimediare una cassa acustica per sentire meglio la partita. E aveva pensato di portarla via da un supermercato di Lugo. Subito rintracciato dai carabinieri, era finito nuovamente in manette e da qui messo nuovamente agli arresti domiciliari. Ieri, in Tribunale, rispondendo alle domande del viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, il 21enne (difeso dall’avvocato Delia Fornaro) ha giustificato la fuga della sera di San Silvestro dicendo che non era sua intenzione fare festa, ma col fatto che si sarebbe sentito male e voleva andare in ospedale. Già in un’altra circostanza era già evaso dai domiciliari per andare al bar.