Rubò dalla tomba di una bimba "Fatto tenue, non ricorda nulla"

"Nel cimitero del mio paese sono seppelliti dei bambini tra i quali una mia nipotina che purtroppo è deceduta a due anni e

mezzo. Rubano i fiori, rubano i

giocattoli che gli mettiamo. Queste persone devono pagarla pesantemente, sono delle me...". Nell’aprile 2019 Laura Pausini si era sfogata così, durante una trasmissione su Radio Due, riferendosi al furto di fiori e giocattoli dalla tomba della piccola Francesca Zoli, la nipotina morta nel 2017 a causa di una malattia rara e che ora riposa al camposanto di Solarolo.

Ieri la responsabile di quei furti, incastrata dai filmati di una telecamera posizionata dopo la prima denuncia, è stata assolta dal Tribunale con la formula della particolare tenuità del fatto, articolo 131 bis del codice penale. Vale a dire, il furto lo ha commesso, ma è di lieve entità. L’imputata era una donna di 77 anni, di nazionalità russa. I suoi legali, gli avvocati Silvia Brandolini e Silvia Fabbri, hanno fatto emergere una storia nella storia. Anzitutto che la donna non ricorderebbe nulla di quanto accaduto, e che assume farmaci ipnotici per curare un deficit di memoria, come certificato dalla clinica Santa Maria Cecilia di Cotignola. In secondo luogo, hanno detto i difensori, la signora quando viveva in Russia, prima di trasferirsi in Italia, aveva perso una bambina piccola. "Il fatto di vedere quei giochi e quegli oggetti su una tomba, mentre si recava a far visita a quella del marito – ha detto l’avvocato Brandolini in arringa – le ha come risvegliato quel triste ricordo. La signora non ricorda nulla di tutto ciò. Ovviamente, dopo averlo saputo, si è detta fortemente dispiaciuta". Il 10 settembre 2019, in particolare, aveva rubato una girandola per bambini, una candela votiva e qualche altro oggetto. I filmati della telecamera la riprendono mentre infila questi oggetti nella borsa. Inizialmente la Procura le contestava il furto aggravato e ieri, per l’accusa, il viceprocuratore onorario Annalisa Folli, chiedeva per l’anziana una condanna a due mesi e venti giorni di reclusione. Sempre in arringa, la difesa ha spiegato di aver raggiunto un’intesa con la Procura per riqualificare il reato di furto in quello di vilipendio di cimitero, non contestando il fatto ma giudicandolo tenue alla luce degli accertamenti clinici cui la donna è stata sottoposta. Lo sfogo pubblico della cantante Laura Pausini era andato in onda durante la trasmissione ’La versione delle due’, programma pomeridiano di Rai Radio2 condotto da Andrea Delogu e Silvia Boschero.

La piccola Francesca morì a causa di una rara anomalia cromosomica denominata lp36. In quell’occasione Laura Pausini aveva ricordato la nipotina con un commovente post sulla sua pagina Facebook. "La piccola Francesca – scriveva nel 2017 – è tornata al suo pianeta 1p36", con parole di affetto e ammirazione per la cugina, "una mamma che ha inventato una favola per raccontare una malattia che alla fine non è stata niente altro che la loro vita quotidiana, fatta di cose diverse da quelle di chi nasce sano, ma fatta di cose uguali perché l’amore non è mai diverso per un figlio". I furti sulla tomba avevano molto irritato la famiglia, innescando il duro sfogo radiofonico della cantante: "Non è possibile che vadano nei posti dove i defunti riposano e dove chi le piange da fuori lasciano un oggetto, è una cosa vergognosa".

Lorenzo Priviato