"Rubo e rivendo al mercato nero" Arrestata una senza fissa dimora

"Perché rubo? Per rivendere al mercato nero, non per mangiare. Per quella c’è la mensa amica di Cervia". Questa la versione offerta ieri mattina, davanti al giudice Cristiano Coiro, da Luana D.M., 43enne senza fissa dimora, nata a Torino, arrestata dai carabinieri di Cervia-Milano Marittima per tentata rapina impropria. Martedì pomeriggio la donna era entrata all’interno del market Economy di via Levico, qui ha asportato prodotti alimentari, in particolare due salami, un pezzo di Parmigiano Reggiano, una bottiglia di amaro Montenegro e una di birra – valore complessivo 40 euro –, che erano esposti sugli scaffali. Sorpresa dal titolare dell’esercizio, ha opposto resistenza nei confronti di quest’ultimo e di una dipendente nel frattempo intervenuta, spintonando entrambi. All’arrivo dei carabinieri della locale aliquota radiomobile, coadiuvati dai colleghi di Savio, che l’avevano rintracciata poco dopo, ha continuato a sgomitare, minacciando i militari con frasi del tipo “io ho parenti di Foggia e te la faccio pagare“.

La donna è stata così arrestata per il tentativo di rapina, nonché denunciata a piede libero per il furto dei generi alimentari. Portata in caserma, è comparsa ieri mattina in tribunale per il rito direttissimo. Il suo legale, avvocato Giacomo Scudellari, ha chiesto termini a difesa a un aggiornamento del processo a maggio. Nel frattempo il giudice l’ha liberata, pur con la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte a settimana. La donna ha spiegato cosa l’aveva spinta a rubare, non precisando dove si trovi questo mercato nero. Da fonti investigative si troverebbe a Ravenna, pare gestito da cittadini dell’est.

l. p.