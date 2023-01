Rugantino romagnolo: i detti

In Rugantino, la celebra maschera romana, noi vediamo l’aspetto buono e amabile mentre il nome identifica un giovane arrogante e strafottente. In Romagna il termine ha solo il significato di arrogante e altezzoso. Se qualcuno si comporta in tal modo si sente dire: "Nò fêr tant e’ rugantén!" (Non fare tanto l’arrogante!). Ma è più facile che di un tipo così si dica "E’ vô stê sèmpar a gala coma l’oli" (Vuol stare sempre a galla come l’olio) cioè vuole stare sopra gli altri e anche "E’ vô sèmpar stê int l’utum piròl" (Vuol sempre stare sull’ultimo piolo), vuole stare in cima alla scala, da dove può dominare tutti. Se si tratta di donna: "La j è ’na bragunzôna" (È una che metaforicamente si è messa i bragoni, i pantaloni, per primeggiare).