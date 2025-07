’Rumâgna Unite’, con tanta musica. Stasera sul palco c’è Dolcenera

’Rumâgna Unite’ è tornato ad animare Campiano. L’evento musicale da e per la comunità forese delle Ville Unite, partito ieri, quest’anno è alla sua terza edizione e andrà avanti fino a sabato 5 luglio. Il clima è sempre lo stesso: musica, cibo e festa popolare in quattro serate gratuite e all’insegna del bassissimo impatto ambientale: bicchieri per le bevande riutilizzabili (e conservabili come gadget/souvenir), colonnine per l’acqua gratuita per evitare le bottiglie di plastica e infine la possibilità – una volta coperti i costi dell’organizzazione – di una ricaduta benefica per le Ville Unite. L’annno scorso gli organizzatori fanno sapere che sono stati raccolti e devoluti 22mila euro grazie al lavoro di 100 volontari (il 15% degli abitanti del territorio) per 4.000 ore. Nella prima edizione del 2023 i partecipanti erano stati 9.000, l’anno scorso 11.000, il 20% in più, con una media di 2.200 persone al giorno.

Tutte le sere i cancelli si apriranno alle 18 e gli spettacoli inizieranno alle 19. L’ingresso sarà a offerta libera e da quest’anno si potrà anche usufruire del pagamento elettronico.

Protagonista sarà, come sempre, la musica. E stasera sul palco ci sarà un’ospite d’eccezione: Dolcenera. Oltre a lei i Fratelli & Margherita, Stella, Parenti e Silvia Lovicario. Domani a ravvivare l’evento ecco il New York Ska Jazz Ensemble, oltre a Murubutu, Statuto, Principe, The Rowens e Stereocoma. Sabato ospite Dregen, il cantante delle band The Hellacopters e Backyard Babies che si esibirà in versione solista. Sul palco anche Small Jackets, JukeBox 74, LosFuocos, Mad Dogs e Reverso. Ieri sera hanno dato il via alla manifestazione i Mai Dire Goku, The Stronzies e dj Evil.

Non mancheranno attività per i più piccoli. "Si punta a farli divertire con attività pensate per loro e che valorizzino le tradizioni del nostro territorio – scrivono gli organizzatori di Rumãgna Unite in una nota –, come sana alternativa all’abuso di tecnologia che oggi invade anche le vite dei più giovani". Le attività saranno disponibili dal tardo pomeriggio fino alle 23 in un’area dedicata con i laboratori creativi e i giochi all’aperto di Attraversamenti, le attività di stampa e artigianato di Luogo Decimano, i giochi analogici e originali di Nonno Banter (il cui compenso viene devoluto alla scuola di Meldola), le attività ludiche a tema portuale nell’area porto e le discipline sportive nell’area sport con giocatori e giocatrici professionisti/e di Porto Robur Costa, Pietro Pezzi Ravenna, Basket Ravenna OraSì e Capra Team Ravenna.

Ovviamente non mancherà lo stand gastronomico con menù senza glutine e vegano.

L’ingresso a Rumâgna Unite è a offerta libera. L’evento si trova in via Trava 2 a Campiano.