’Rumours’, spettacolo benefico per l’Istituto comprensivo 2

Darsena del Sale, una serata di beneficenza. I ‘Rumours for children’, l’esilarante gruppo cervese che dedica tempo alle attività benefiche non si ferma. Prossima avventura è quella in programma venerdì alla Darsena del Sale con la serata ‘La sgarbata dei Rumours’. La solidarietà, questa volta, sarà tutta per la scuola IC2 di Cervia per un progetto didattico legato al teatro. Ancora pochi posti disponibili per dare una mano alla comunità e al mondo della scuola. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla scuola – la gestione ha scelto di non trattenere i costi delle spese ma di devolvere interamente la somma raccolta, sia quella per il costo della cena e spettacolo sia quella che arriverà tramite donazioni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 054416768. Lo spettacolo sarà certamente in stile ‘Rumours’ durante il quale ci si potrà aspettare di tutto. In attesa di conoscere il prossimo progetto di solidarietà i ‘Rumours’ in queste ore stanno ultimando le prove anche se, come di consuetudine, molto sarà lasciato all’improvvisazione, alle risate ma, soprattutto, al coinvolgimento inaspettato del pubblico.

i.b.