Ruota del bus perde bulloni, Start Romagna avvia un’indagine interna

Ravenna, 16 agosto 2025 – Questa mattina a Ravenna, sulla Linea 170, si è resa necessaria la sostituzione di un bus di Start Romagna che registrava un’anomalia ad una ruota. L’attenzione e lo scrupolo dell’autista hanno reso possibile l’intervento tempestivo, in quanto la ruota stava perdendo alcuni bulloni che la serravano nella posizione posteriore sinistra. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna. Non ci sono danni a persone.

Start Romagna ha già avviato una indagine interna per capire le motivazioni dell’accaduto e insieme al personale delle officine saranno individuate motivazioni ed eventuali modifiche del processo di controllo.