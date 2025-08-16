Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
16 ago 2025
LUIGI SCARDOVI
Ruota del bus perde bulloni, Start Romagna avvia un’indagine interna

E’ successo a Ravenna, il mezzo è stato sostituito. L’azienda impegnata a individuare le cause dell’accaduto

L'anomalia si è registrata lungo la Linea 170

L'anomalia si è registrata lungo la Linea 170

Ravenna, 16 agosto 2025 – Questa mattina a Ravenna, sulla Linea 170, si è resa necessaria la sostituzione di un bus di Start Romagna che registrava un’anomalia ad una ruota. L’attenzione e lo scrupolo dell’autista hanno reso possibile l’intervento tempestivo, in quanto la ruota stava perdendo alcuni bulloni che la serravano nella posizione posteriore sinistra. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna. Non ci sono danni a persone.

Start Romagna ha già avviato una indagine interna per capire le motivazioni dell’accaduto e insieme al personale delle officine saranno individuate motivazioni ed eventuali modifiche del processo di controllo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

