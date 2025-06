Ruota panoramica e torre: la città vista dall’alto

Due attrazioni panoramiche sono la novità dell’estate 2025. Una ruota a Cervia e una torre a Milano Marittima. Queste nuove installazioni dovrebbero puntare a rafforzare il fascino delle località. La ruota panoramica, già testata con successo nel Piazzale dei Salinari durante l’inverno scorso, torna a incantare con la sua imponenza. I visitatori potranno godere di una vista spettacolare sulla città e sulle saline, vivendo momenti indimenticabili. L’amministrazione ha evidenziato come questa struttura sia un elemento strategico per valorizzare il territorio durante tutto l’anno. Per valorizzare il turismo e promuovere un’immagine attrattiva della città, l’amministrazione ha deciso di sostenere iniziative che migliorino i servizi di intrattenimento per cittadini e visitatori.

Tra queste, spicca l’idea di installare, in via sperimentale e temporanea, una ruota panoramica di grandi dimensioni durante il periodo estivo. L’obiettivo è quello di arricchire il panorama culturale e ludico della città, creando un nuovo simbolo che possa aumentare il fascino di Cervia. La scelta di collocare la struttura nel Piazzale dei Salinari si è rivelata strategica: questa posizione permette di sfruttare la visuale che spazia dal mare alle Saline, valorizzando i luoghi storici e gli edifici di pregio architettonico. Inoltre, l’ampiezza dello spazio disponibile rende l’area ideale per ospitare questa attrazione, che si prevede possa apportare significativi benefici all’immagine locale.

A Milano Marittima, in viale Forlì, la torre panoramica è posizionata a due passi dal mare, sul nuovo water front. Mentre la ruota panoramica ha lasciato pressoché soddisfatta la maggior parte della città, considerando anche l’impatto di immagine nelle ore di buio in cui la ruota illuminata sul canale crea un certo effetto scenico, maggiori perplessità ha destato la torre di Milano Marittima. Qualcuno, infatti, l’ha ritenuta un pò ‘squalificante’ per un’area così centrale.

Ad ogni buon conto, sarà l’estate a dire se le due attrazioni avranno successo e, come da bando, potranno tornare anche nelle prossime due estati. La ruota di Cervia fino al 14 settembre è aperta tutti giorni dalle 16 alle 24. Il costo del biglietto è 7 euro intero, ridotto 5 euro mentre i bambini al di sotto dei 3 anni non pagano. È anche presente una cabina vip con possibilità di aperitivo e una cabina per gli amici a 4 zampe. A differenza della ruota che era stata installata in inverno, quella estiva ha una cabina che può ospitare persone con disabilità. La torre di Milano Marittima è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 24. Il costo del biglietto è 8 euro per gli adulti e ridotto 6 euro per bambini fino ai 12 anni.

Ilaria Bedeschi