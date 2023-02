Si sono concluse anche a Forlì le votazioni per gli iscritti ai circoli Pd delle quattro mozioni. Ad annunciare i risultati è stato il segretario territoriale Daniele Valbonesi che, nella tarda mattinata di ieri, al circolo Rivalta, ha salutato i simpatizzanti e sostenitori di Elly Schlein, uno dei 4 candidati, appunto, alla segreteria del Partito democratico.

Nel Forlivese gli elettori iscritti al Pd hanno votato la mozione di Stefano Bonaccini per il 55,59%, Elly Schlein 30,92%, Cuperlo 8,72% e De Micheli 4,77%. Il prossimo 26 febbraio, dalle 8 alle 20, potranno invece votare anche i non iscritti al Pd, scegliendo tra i candidati alla segreteria nazionale Bonaccini e Schlein.

Ieri intanto la Schlein, accolta da circa 200 persone, è arrivata direttamente da Bologna, precisamente dal circolo della Bolognina dove era ospite con Cuperlo, presentando la sua mozione nel giorno di chiusura del voto per gli iscritti con un discorso chiaro e diretto. "Dobbiamo tornare a essere una comunità politica – attacca la Schlein – mettendo in campo, tutti insieme, coraggio, responsabilità e umiltà per costruire un nuovo Partito. No all’uomo solo al comando, ma una squadra con una forte identità valoriale, una sinistra ecologista che sappia ascoltare e parlare agli ultimi, ai poveri, ai giovani con al centro i temi del lavoro, della scuola, dell’ambiente e dei diritti".

Presenti i rappresentanti del comitato forlivese ’Parte da noi’, fra i quali Maria Teresa Vaccari, Gessica Allegni, Enzo Valbonesi e Moreno Zoli, che stanno sostenendo il progetto della Schlein di cambiamento del Pd.

Gianni Bonali