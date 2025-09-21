Ruspa killer, l’inchiesta bis. La difesa: "Gnoli di certo pagherà. Ma qualcuno non ha sorvegliato"

La novità più rilevante dell’inchiesta sulla tragedia di Pinarella riguarda il secondo fascicolo aperto dalla procura di Ravenna: non ci si concentra soltanto sulla condotta di Lerry Gnoli, l’operaio di 54 anni alla guida della ruspa che il 24 maggio scorso ha travolto e ucciso la turista vicentina Elisa Spadavecchia, 66 anni. Il nuovo fronte investigativo punta a verificare eventuali corresponsabilità con lo stesso Gnoli e con il figlio Lorenzo, entrambi da poco esclusi dalla cooperativa Consar, e ad accertare come sia stato possibile che quell’intervento di spianamento della battigia fosse affidato in quelle modalità.

A sollecitare attenzione anche su questo fronte era stata la stessa difesa di Gnoli. Nel ricorso al Tribunale del Riesame contro la custodia cautelare in carcere, l’avvocato Vittorio Manes ha allegato una relazione tecnica di un proprio consulente, esperto in materia di sicurezza sul lavoro. Il documento mette in fila diverse criticità: il contratto di manutenzione spiagge della cooperativa bagnini era sì scaduto da venti giorni, ma quei lavori riguardavano lo spianamento della spiaggia davanti alle colonie e l’incarico affidato alla ditta del figlio di Gnoli non sarebbe stato formalizzato nelle forme corrette; soprattutto, mancavano presidi elementari di sicurezza, come la delimitazione dell’area o la presenza di un uomo a terra per segnalare le manovre. La difesa ha presentato la relazione, senza nulla togliere al quadro probatorio contro il proprio assistito, che resta grave e per molti versi pacifico, ma invitando a non trascurare possibili profili di corresponsabilità.

Il nuovo fascicolo servirà dunque a stabilire se le omissioni emerse fossero episodiche o se rappresentino un metodo consolidato negli interventi di movimentazione sabbia. Nel mirino della difesa c’è soprattutto il committente Consar, che nel frattempo ha escluso dai propri soci, solo da alune settimane, sia Lerry Gnoli sia il figlio Lorenzo. Quest’ultimo, 23 anni, si trova a sua volta indagato per omicidio colposo in cooperazione: formalmente era lui il datore di lavoro del padre, dopo che il genitore aveva perso la possibilità di proseguire la propria attività autonoma a causa di irregolarità previdenziali relative a mancati versamenti Inps. Un favore fatto al padre che oggi lo trascina in un’inchiesta drammatica, con un peso personale e giudiziario forse sproporzionato rispetto al suo ruolo effettivo. Lorenzo è difeso dall’avvocato Marco Martines.

Il quadro a carico di Lerry Gnoli resta comunque pesante. Le accuse sono di omicidio colposo aggravato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, rafforzate dal riscontro dell’assunzione di cocaina e dal rinvenimento di tracce della sostanza persino sulla ruspa. Due testimoni hanno confermato che il mezzo procedeva in retromarcia veloce, senza segnalazioni né delimitazioni. Elementi che hanno indotto il pm Lucrezia Ciriello a chiedere il giudizio immediato, evitando l’udienza preliminare: un passaggio che non ha colto di sorpresa la difesa, visto che le prove raccolte sono considerate “granitiche”. Sul fronte delle strategie processuali si registrano anche movimenti nuovi: accanto all’avvocato Manes, Gnoli sarà difeso dall’avvocato Carlo Benini. E intanto lunedì scadranno i termini entro i quali il Riesame dovrà pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione presentata per il 54enne. Una decisione attesa che si intreccia con l’allargarsi dell’inchiesta: da un lato le responsabilità personali di chi guidava la ruspa, dall’altro la verifica di procedure, controlli e cautele che, se fossero state applicate, forse avrebbero impedito quella tragedia.

Lorenzo Priviato