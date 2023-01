Ruspa tocca un cavo Condominio al buio

Famiglie al buio e vari disagi dal pomeriggio di giovedì alla mattinata di venerdì in centro a Faenza. È successo in corso Mazzini, dove erano in corso i lavori di ripristino di una rete fognaria operati da una ditta privata per conto di un condominio. Nel corso degli scavi l’escavatore ha inavvertitamente toccato un cavo che forniva l’elettricità al condominio accanto, sito al numero civico 97, che ospita al pian terreno anche un istituto di credito e altre attività. L’evento ha causato il black-out totale, fortunatamente solo in parte dello stabile vicino che conta oltre venti unità immobiliari. I tecnici di Enel, intervenuti dopo la chiamata, hanno lavorato fino a tarda serata per ripristinare il collegamento e riportare luce e riscaldamento nel condominio accanto. I disagi però sono proseguiti anche nella mattinata di ieri in particolare per la filiale della banca. L’errore sarebbe riconducibile al fatto che nelle mappature fornite all’impresa che stava eseguendo i lavori di manutenzione il suddetto cavo, non tranciato ma solo toccato dal macchinario, non era segnalato.