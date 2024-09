"Ruspe al lavoro per consolidare gli argini"

A pochi giorni dall’alluvione che ha colpito per la seconda volta il territorio romagnolo la voragine nell’argine di sinistra del fiume Senio, di fianco a via Ponte Pietra a 400 metri a valle della Chiusaccia a Cotignola, è stata chiusa. "Si sta ancora lavorando per procedere al consolidamento dell’argine – spiega il sindaco, Federico Settembrini – così come in altri punti dove la struttura si era ammalorata, soprattutto dove l’acqua ha tracimato portando via terra". I mezzi, infatti, sono all’opera anche di fianco al campo di tiro con l’arco, uno dei posti maggiormente attenzionati nella lunga notte del 19 settembre, prima che la rottura avvenisse a monte dell’abitato allagando gran parte dei campi e raggiungendo la zona artigianale nei pressi dello svincolo dell’autostrada. In questi giorni si è anche proceduto a fare la conta delle persone coinvolte, così come quella delle aziende che si sono viste allagare fabbricati e magazzini, in alcuni casi per la terza volta nel giro di 16 mesi: alle due alluvioni si deve aggiungere la bomba d’acqua che a maggio ha colpito la zona.

"Sono 176 le attività colpite dalle acque, mentre i cittadini rimasti coinvolti sono 944 – è sempre il sindaco a fornire i dati –, gli edifici che hanno subito allagamenti, in questo computo vanno inseriti sia case che fabbricati o magazzini". La macchina dei soccorsi ha lavorato a pieno regime fino ad ora e anche i sopralluoghi nelle abitazioni si sono susseguiti senza sosta. "Tutti i cittadini possono rientrare nelle proprie case – rassicura il primo cittadino –. Sappiamo che una cinquantina di persone hanno trovato alloggio presso parenti e amici. Abbiamo ancora sul campo autospurgo per portare via acqua e fango dai garage e dalle cantine, così come Hera sta procedendo a fare la stessa cosa".

Anche i cumuli di oggetti, suppellettili, mobili, elettrodomestici, ma anche manufatti delle tante aziende coinvolte, che sono tornati ai lati delle strade nelle zone colpite dall’alluvione, hanno iniziato a essere portati via dai mezzi. Se la fase acuta dell’emergenza si sta esaurendo, arriva ora il tempo di pensare a cosa fare nei prossimi giorni. "E’ il momento di rimanere uniti e di fare sentire la nostra voce – afferma Settembrini –, dobbiamo mettere a terra tutti i cantieri di messa in sicurezza del territorio, di cui in questi mesi si è parlato e progettato. Non è più il tempo di fare della filosofia, ma di agire a ogni livello". Parole simili a quelle pronunciate dal sindaco di Faenza, Massimo Isola. "La mozione di passare ai fatti – termina l’amministratore – la si deve portare avanti tutti insieme".

