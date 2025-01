Russi, attacco alla capolista. Arriva l’imbattuta Real Fabrica

Oggi è il gran giorno. Al PalaValli di Russi arriva la capolista Real Fabrica, che guida il girone B di serie A2 con un percorso immacolato, frutto di 10 vittorie e 1 pareggio. La squadra romana ha il miglior attacco e la miglior difesa del girone, con 72 gol fatti e solo 21 subiti in 11 gare, con 7 punti sul Russi che, però, ha già osservato il turno di riposo.

Intanto la formazione Under23 dei Falchetti ha vinto 9-1 contro il Corinaldo negli ottavi della Coppa Divisione, riservata ai più giovani: i quarti sono previsti per il 19 febbraio a Roma contro i romani dell’Eur. Programma serie A2, girone B (13ª giornata): Audax-Imolese (ore 15); Buldog Lucrezia-Potenza Picena (ore 15,30); Prato-Grosseto (ore 16); Grifoni-Pontedera, Russi-Real Fabrica (ore 17,30). Riposa: New Real Rieti. Classifica: Real Fabrica 31; Russi 24; Prato 21; Buldog Lucrezia 19; Grosseto 18; Imolese 14; New Real Rieti 13; Grifoni 12; Potenza Picena 10; Pontedera, Audax 7.

Nella foto, il coach di Russi, Simone Bottaccini