Russi certo del secondo posto. Oggi arriva il Prato

Ultime due giornate per la serie A2 e la B di calcio a 5 con tutte le partite che si giocheranno in contemporanea, alla medesima ora: le 18 per la categoria superiore e le 15 per la cadetteria. In A2 ha già raggiunto il suo obiettivo il Russi di Simone Bottacini (nella foto) che comunque vadano gli ultimi due turni è già certo del secondo posto, il migliore per affrontare i playoff. Infatti, ormai da tempo certa la promozione diretta del Real Fabrica, il Russi ha 7 punti di vantaggio sul Grosseto e, dunque, con 6 punti in palio, può già concentrarsi sulla post season. Oggi al PalaValli arriva il Prato, quarto, del capocannoniere del girone, Riccardo Berti, già in gol 28 volte.

In serie B, invece, si è riaperto il campionato con la sconfitta della Mernap col Cordinaldo che ora insegue a 3 punti. Tra l’altro, Corinaldo si è imposto 9-2 al PalaCattani, ribaltando l’1-5 subito in casa all’andata e portando pericolosamente a proprio vantaggio gli scontri diretti. Infatti i faentini riposeranno all’ultima giornata mentre gli anconetani avranno due turni per raggiungere i romagnoli e bruciarli proprio sul filo di lana.

Ecco il programma della serie A2, girone B (21ª giornata, ore 18): Potenza Picena-Audax, Pontedera-Imolese, Real Fabrica-Grifoni, Grosseto-New Real Rieti, Russi-Prato. Riposa: Buldog Lucrezia. Serie B, girone D (21ª giornata, ore 15): Real Dem-Cus Ancona, Cus Macerata-Eta Beta, Chieti-Teramo, Jesi-Mernap, Corinaldo-Recanati. Riposa: Montegranaro.

u.b.