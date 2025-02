Russi, che capitombolo

Inaspettata sconfitta casalinga per il Russi calcio a 5 contro l’Imolese che espugna il PalaValli 5-3 al termine di una gara tirata come tutti i derby che si rispettino. Il secondo posto non è di certo a rischio ma il vantaggio si è assottigliato a 3 punti anche se il Prato deve ancora riposare rispetto ai Falchetti, dunque ha una gara giocata in più.

E dire che la gara si mette subito bene: dopo poco meno di 2’ Babini porta in vantaggio il Russi che, però, a metà primo tempo subisce tre reti in sequenza da Petragallo (10’), Lari (13’) e Kaka (14’). Bolotti, per, accorcia le distanze (2-3) prima dell’intervallo. Nel secondo tempo segna subito il 4-2 l’Imolese, accorcia al 34’ Canciulli ma, malgrado il lottato finale è ancora Petragallo a siglare il definitivo 5-3 che lascia un po’ di amaro in bocca alla squadra di Simone Bottacini.

Risultati serie A2, girone B (17ª giornata): Potenza Picena-Grosseto 4-4, Buldog Lucrezia-New Real Rieti 2-7, Prato-Audax 4-1, Real Fabrica-Pontedera 10-3, Russi-Imolese 3-5. Riposa: Grifoni. Classifica: Real Fabrica 41; Russi 33; Prato 30; Grosseto 26; Imolese 23; New Real Rieti, Buldog Lucrezia 22; Grifoni 21; Potenza Picena 11; Pontedera, Audax 10.

u.b.