Russi, domani riapre via Trieste: "Spesi 150mila euro, ma torneranno"

Via Trieste, a Russi, riapre domani mattina. Sessanta giorni dopo, come promesso, la sua chiusura in seguito al crollo del tetto di una casa che si affaccia sulla strada. Nessuna data di chiusura invece per il ponte di San Pancrazio, che avrebbe dovuto essere interdetto al traffico da novembre per la demolizione dell’esistente e la costruzione di un nuovo ponte. Il crollo della casa al numero 4 di via Trieste è avvenuto il primo dicembre ed era annunciato, da tempo infatti il marciapiede dinnanzi era chiuso al passaggio fra le vie don Minzoni e Garibaldi. E appena è stato possibile, accertato che le proprietà non lo avrebbero fatto, il Comune ha iniziato la messa in sicurezza del sito.

"Abbiamo detto 60 giorni di chiusura – dice la sindaca Valentina Palli – e domani apriamo. Di intoppi ce ne sono stati mille, ma li abbiamo superati. I lavori li abbiamo affidati direttamente noi, con procedura di somma urgenza per l’alluvione, a aziende locali. La demolizione è stata fatta con grande attenzione, ma questo non ha evitato problemi alle due case adiacenti, per cui la strada è libera ma il cantiere, portato a filo del marciapiede, rimane aperto per il consolidamento di questi due edifici".

Un intervento per cui il Comune ha prelevato 150mila euro dal fondo di riserva. "Già e temo che ci vorranno tutti – commenta Palli – appena saranno finiti i lavori e avremo i conti esatti, li divideremo e li chiederemo ai diversi proprietari".

Tempi rispettati quindi. Non può dirsi lo stesso del ponte su cui corre la strada Provinciale n.5, che unisce le frazioni di San Pancrazio del comune di Russi e di Ragone, del territorio di Ravenna. In settembre in una pubblica assemblea la sindaca, che ricopre anche l’incarico di vicepresidente della Provincia, e gli ingegneri Paolo Nobile e Chiara Bentini, annunciarono l’inizio dei lavori preliminari e la chiusura del ponte da novembre. L’intervento prevede la demolizione del tratto stradale del ponte, inaugurato nel 1934, bombardato nel 1945 e non più a norma, e la costruzione di una nuova struttura, il tutto da realizzarsi in 6 mesi dal primo novembre.

"Non ho ancora una data – afferma Palli –. Di fatto è tutto pronto, ma dopo le vicissitudini del ponte di Grattacoppa i tecnici della Provincia non danno il via ai lavori finché anche l’ultimo bullone non è arrivato in cantiere, inoltre attendono dall’impresa un preciso cronoprogramma cosi da poter controllare il rispetto dei tempi di esecuzione".

"Mi auguro che il via libera arrivi entro febbraio – conclude – sennò rischiamo di dover rinviare. Non possiamo certo permetterci il ponte chiuso in ottobre con la campagna per la raccolta dell’uva in corso".

Claudia Liverani