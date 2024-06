Russi, ecco la nuova giunta. Conferme e tre volti nuovi

Valentina Palli, sindaca di Russi, ha nominato gli assessori che l’affiancheranno in questo secondo mandato. La nuova squadra è formata da Grazia Bagnoli, Mirco Frega, Gianluca Zannoni, Filippo Plazzi e Eleonora Mazzoni. Due conferme, Bagnoli e Frega, e tre nuovi Mazzoni, Plazzi e Zannoni. Di questi ultimi la sorpresa è Mazzoni, vero volto nuovo nella politica locale.

A Eleonora Mazzoni, 45 anni, impiegata nel patronato Uil, molto attiva nel volontariato sociale, ma non nei partiti, Palli ha conferito le deleghe alle politiche sociali, sanità e parità di genere.

Filippo Plazzi, 30 anni, avvocato, da 10 anni è consigliere comunale, negli ultimi cinque anni è stato capogruppo di Insieme per Russi (ruolo precedentemente svolto dalla Palli) e presidente della commissione urbanistica e edilizia privata. E sono sue le deleghe a urbanistica, edilizia privata, agricoltura, protezione civile,ambiente, trasporti e mobilità, e polizia municipale.

A Gianluca Zannoni, 44 anni, tabaccaio a Godo, sono state affidate le deleghe a decentramento, commercio, attività produttive, turismo e promozione del territorio, associazionismo, gemellaggio e politiche internazionali, servizi demografici. Zannoni vanta esperienza in consiglio comunale, dove in tempi diversi ha servito due mandati, nell’ultimo sedeva nei banchi dell’opposizione, in quanto leader della lista civica di Sinistra, Cambia Ross, quest’anno confluita in Insieme per Russi.

Con 280 preferenze è risultato il terzo consigliere eletto, ed è entrata, con 167 preferenze, in consiglio anche l’altra rappresentante di Cambia Ross, Maria Giovanna Morelli.

Infine le due conferme Anna Grazia Bagnoli, maestra di scuola materna in pensione, che mantiene il ruolo di vicesindaco e le deleghe a istruzione e cultura. Mirco Frega, 48 anni, informatico, mantiene le deleghe a sport , politiche giovanili, innovazione, tecnologia e semplificazione, informazione e comunicazione, rapporti con società partecipate, ma si fa carico anche di bilancio e tributi.

Lavori pubblici e personale le deleghe che ha preso per sé Palli.

"Sì, mi sono molto alleggerita – commenta – affidando le attività economiche a Zannoni e rimescolando un po’ le deleghe, nel rispetto di competenze e esperienze degli assessori. Vorrei ricordare con assoluta gratitudine la giunta uscente siamo stati una bella squadra. Gli avvicendamenti fatti sono frutto di diverse necessità: come sindaco é importante pensare al futuro, facendo crescere dei giovani, e rispettare gli equilibri politici usciti dalle urne".

Claudia Liverani