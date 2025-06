Russi, fondi per la palestra. Dalla Regione 452mila euro per un impianto multifunzionale

C’è anche Russi tra i 6 Comuni della Provincia di Ravenna che si sono aggiudicati i fondi regionali per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo. Il finanziamento, di 452.819,65 euro, rientra nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione che consente alla Regione Emilia-Romagna di stanziare 20 milioni di euro per i progetti degli Enti locali volti a migliorare il patrimonio impiantistico sportivo regionale, attraverso risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (18 milioni) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (2 milioni).

Nello specifico, a Russi il contributo consentirà di finanziare la realizzazione di una palestra con campo da gioco multifunzionale, adiacente alla sede dell’Istituto comprensivo ’Baccarini’ e della scuola secondaria di primo grado, più alcuni servizi finalizzati al suo funzionamento. Per questo primo stralcio di lavori, dal costo di un milione di euro, il Comune aggiungerà proprie risorse di bilancio. L’affidamento dei lavori potrà avvenire entro la primavera 2026.

"Il potenziamento dell’impiantistica sportiva a servizio del territorio - sottolinea l’assessore allo Sport Mirco Frega - era uno degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione comunale, che con questo progetto intende rispondere a una esigenza oggettiva. A Russi c’è necessità di ulteriori spazi, poiché la partecipazione dei giovani alle attività sportive è alta e tutte le strutture esistenti sono già occupate al massimo della loro capienza. Inoltre finora gli studenti della scuola media svolgevano le ore di Educazione fisica al Palazzetto dello Sport. Questo impianto sportivo potrà quindi garantire maggiore funzionalità all’attività didattica e/o agli spostamenti. Inoltre, in un’ottica di nuova concezione, questa struttura potrà consentire lo svolgimento di attività complementari legate alla didattica, con l’inserimento di laboratori e spazi attrezzati specifici per lo sviluppo dello sport, anche in maniera diversificata e/o integrativa".

La costruzione della palestra fa parte infatti di un progetto più ampio (importo complessivo 2 milioni) che prevede un secondo stralcio con la realizzazione di una pensilina esterna, che oltre creare un percorso riparato attorno all’edificio delimiterà delle vere e proprie "stanze all’aperto", collocate negli angoli del fabbricato, con giardini tematici e didattici, che in prospettiva possono offrire molteplici possibilità di utilizzo".