Russi, i candidati sono tre. Spunta anche Cignani

C’è un terzo candidato sindaco in lizza a Russi. Venerdì pomeriggio infatti Rifondazione comunista ha portato le firme in Comune. Il candidato sindaco è Giordano Cignani, già molto noto a Russi per la sua lunga militanza e il suo impegno politico. In pensione dopo aver insegnato matematica e fisica al liceo scientifico Oriani per una vita, 76 anni, Cignani racconta di essersi iscritto al Pci nel 1963: "Ho perso il conto di quante volte mi sono candidato sindaco, erano gli anni ’70. Sono stato vicesindaco dal 1985 al 1990, quando il sindaco era il repubblicano Bendandi".

Tra i punti fondamentali del suo programma ci sono "innanzitutto le questioni di tipo generale, a partire dallo slogan ’Russi per la pace , visti i tempi – dice Cignani –. Sul piano locale la nostra linea è ’potere ai Comuni’, rimettendo in mano a Russi tutti i servizi che sono stati espropriati dal controllo dell’amministrazione negli ultimi 30 anni e che prima erano invece di gestione comunale. Il riferimento è in particolare alla sanità, che è stata espropriata e affidata a manager non più di nomina comunale, ma anche ai servizi di base come la nettezza urbana, il gas, la luce, le case di riposo, i servizi sociali. Poi asili, nidi e scuole andrebbero sviluppati molto e andrebbero riviste le tariffe. Ora si sta facendo il convegno sulla natalità, ma i giovani non fanno figli perché costano, e andare loro incontro è più importante che fare propaganda. Due ragazzi con lavori precari non riescono a sposarsi e a fare figli perché non ne hanno la possibilità".

I candidati alle amministrative di Russi sono così tre: accanto a Cignani, che corre con il simbolo di Rifondazione comunista, ci sono infatti anche la sindaca di centrosinistra Valentina Palli (’Insieme per Russi’) che punta al secondo mandato sostenuta da Pd, Pri e Psi CambiaRos e infine Sante Samorè (’Centro destra per Russi’) sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.