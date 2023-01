Russi, in biblioteca la presentazione delle memorie di Farini

Alle 15.30 presso la biblioteca di Russi verrà presentato il volume ‘In marcia con i lavoratori Memorie 1862-1932 di Pietro Farini’, curato da Angelo Bitti e Luciano Casali. L’edizione è promossa dalla Pro Loco di Russi. Farini (Russi 1862 - Mosca 1940) è uno dei padri fondatori del socialismo italiano, ma non solo. È l’"uomo di tutte le battaglie", come lo definisce Serrati. Partecipa alla nascita del Partito socialista a Ferrara e a Russi, dove costituisce anche la Lega dei braccianti. Passa gli ultimi anni a Mosca, ospite della Casa dei veterani della Rivoluzione, Qui, ormai cieco detta alla moglie Malvina Savini la sua autobiografia, riprodotta in questo volume.