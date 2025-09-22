Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Ravenna
CronacaRussi, incendio in casa. Un uomo intossicato. Ore per domare le fiamme
22 set 2025
GIANNI ZAMPAGLIONE
Cronaca
  Russi, incendio in casa. Un uomo intossicato. Ore per domare le fiamme

I due occupanti, padre e figlio, sono riusciti a uscire in tempo. L’edificio si trova nel bel mezzo della zona in cui ora si tiene la Fira. .

Per approfondire:

Un appartamento andato in fiamme nel bel mezzo della Fira di sett dulur, a Russi. Per fortuna gli occupanti, padre e figlio, sono fuggiti in tempo: soccorsi dagli operatori del 118, sono stati portati via in ambulanza. Il figlio è poi stato subito dimesso, il padre invece, un 59enne, è ricoverato per aver inalato il fumo, ma le sue condizioni non preoccupano. I danni all’immobile, invece, sono molto ingenti.

L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13, in un appartamento al secondo piano di un palazzo all’incrocio tra via Trieste e via Vecchia Godo. Il primo a chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto il fumo uscire dall’edificio e in contemporanea due persone, gli occupanti della casa, precipitarsi all’esterno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco intervenuti con sette mezzi per riuscire a domare le fiamme.

L’edificio, che comprende appartamenti e uffici e anche un ambulatorio medico, si trova nel bel mezzo della zona in cui in questi giorni di tiene la Fira di sett dulur a Russi, che ieri tra l’altro era attiva anche a pranzo con le bancarelle e gli stand gastronomici. È stato quindi necessario recintare e blindare una buona parte della strada, spostando le attività, per permettere ai vigili del fuoco di intervenire con cinque squadre di uomini, autoscala, autobotte e strumentazione speciale per agire in contesti rischiosi.

Tanti curiosi si sono fermati ad assistere all’accaduto e a seguire le operazioni di spegnimento delle fiamme, dal momento che nel primo pomeriggio di ieri erano migliaia le persone presenti a Russi per la festa. Sul posto, per dare una mano a gestire il delicato intervento in un contesto così partecipato, c’erano anche la sindaca di Russi Valentina Palli, che ha poi aggiornato su Facebook i propri concittadini annunciando alle 17.45 che l’incendio era stato domato. "I vigili del fuoco, che ringrazio come sempre per l’estrema professionalità e prontezza, stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza e rimuovere il materiale incandescente" scrive.

Non è ancora chiaro da dove siano partite le fiamme e che cosa le abbia scatenate: si tratta di aspetti che dovranno accertare i vigili del fuoco in un secondo momento.

