Russi, incendio in casa. Un uomo intossicato. Ore per domare le fiamme

Un appartamento andato in fiamme nel bel mezzo della Fira di sett dulur, a Russi. Per fortuna gli occupanti, padre e figlio, sono fuggiti in tempo: soccorsi dagli operatori del 118, sono stati portati via in ambulanza. Il figlio è poi stato subito dimesso, il padre invece, un 59enne, è ricoverato per aver inalato il fumo, ma le sue condizioni non preoccupano. I danni all’immobile, invece, sono molto ingenti.

L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13, in un appartamento al secondo piano di un palazzo all’incrocio tra via Trieste e via Vecchia Godo. Il primo a chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto il fumo uscire dall’edificio e in contemporanea due persone, gli occupanti della casa, precipitarsi all’esterno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco intervenuti con sette mezzi per riuscire a domare le fiamme.

L’edificio, che comprende appartamenti e uffici e anche un ambulatorio medico, si trova nel bel mezzo della zona in cui in questi giorni di tiene la Fira di sett dulur a Russi, che ieri tra l’altro era attiva anche a pranzo con le bancarelle e gli stand gastronomici. È stato quindi necessario recintare e blindare una buona parte della strada, spostando le attività, per permettere ai vigili del fuoco di intervenire con cinque squadre di uomini, autoscala, autobotte e strumentazione speciale per agire in contesti rischiosi.

Tanti curiosi si sono fermati ad assistere all’accaduto e a seguire le operazioni di spegnimento delle fiamme, dal momento che nel primo pomeriggio di ieri erano migliaia le persone presenti a Russi per la festa. Sul posto, per dare una mano a gestire il delicato intervento in un contesto così partecipato, c’erano anche la sindaca di Russi Valentina Palli, che ha poi aggiornato su Facebook i propri concittadini annunciando alle 17.45 che l’incendio era stato domato. "I vigili del fuoco, che ringrazio come sempre per l’estrema professionalità e prontezza, stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza e rimuovere il materiale incandescente" scrive.

Non è ancora chiaro da dove siano partite le fiamme e che cosa le abbia scatenate: si tratta di aspetti che dovranno accertare i vigili del fuoco in un secondo momento.