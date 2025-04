Russi, infortunio sul lavoro. Operaio cade da tre metri

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’operaio quarantottenne di origine marocchina che nella mattinata di ieri è caduto da un’altezza di tre metri nel cantiere edile dove si sta costruendo una palazzina in largo Cantagalli a Russi.

L’uomo era impegnato nel montaggio dei lucernai sul tetto dell’edificio nella primissima periferia di Russi quando, per cause al vaglio dei carabinieri e degli operatori della Medicina del lavoro, intervenuti sul posto, è caduto nel foro dove doveva installare l’infisso. L’operaio è precipitato per tre metri e le sue condizioni sono apparse subito gravi: sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza e dell’elicottero, si sono precipitati i vigili del fuoco che con l’autoscala hanno recuperato il corpo del quarantottenne privo di sensi. L’uomo è stato poi caricato sull’elisoccorso a bordo del quale è stato trasportato all’ospedale ‘Bufalini’. Qui è stato operato nel pomeriggio di ieri ed è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.

Ora sarà compito dei carabinieri ricostruire quanto accaduto, mentre gli operatori della Medicina del lavoro dovranno verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie.

Per questo è stata sequestrata l’area dell’infortunio, avvenuto tra l’altro nella Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.