Russi, la Fira è entrata nel vivo. Mostre, incontri e gastronomia

Il corteo delle associazioni cittadine, preceduto dalla grancassa e dagli ottoni della Banda Città di Russi ieri sera ha accesso le luci, le musiche i suoni, le voci del maestoso luna park della Fira di Sett Dulur. Gli imbonitori hanno iniziato a intrattenere pubblico e passanti, tutto il centro è stato pervaso dalle prime grida di gioia dei bambini e dai profumi e aromi diffusi dagli gastronomici, impegnati a cuocere e servire cappelletti e bel e cot. I russiani si sono buttati a capofitto nella loro festa, affollando ristoranti e stand, hanno guardato le giostre e speso i primi gettoni in piazza hanno seguito con attenzione e grida di approvazione la sfilata la ’Fira si veste’ organizzata da commercianti e artigiani locali. Visitatissime le mostre: in via Cavour le Ceramiche donate dalle famiglie Martini Berardi, i dipinti di Leardo Zannoni e i disegni di Giuseppe Emiliani. Al 120 di corso Farini , al Magiomolab le opere di Francesca Cerfeda, Maria Giovanna Morelli e Vanessa Zanzelli. In municipio le mostre ‘Identità Onirica’ curata da Artej e quella del gruppo fotografico Pro loco ’Io e i miei amici animali’. In piazza Farini nella chiesina in Albis espone Alice Jaquinta, nella biblioteca comunale, Via Vecchia Godo, fotografie sul tema ‘Adolescenze Russiane’ e il racconto ‘Polisportiva Bertolt Brecht: 50 anni di cicloturismo e altro…’. Il fittissimo programma della Fira prevede oggi l’arrivo delle delegazioni delle città gemelle, coi loro prodotti birra da Podborany e Bopfingen, vino, champagne e formaggi da Beaumont, fagioli da Saluggia e piatti a base di patate da Montescudo – Montecolombo.

L’allestimento del mercatino degli hobbisti nel parco La Malfa e in corso Farini. Il cibo grande protagonista della Fira non è solo negli stand gastronomici, è anche oggetto di una conferenza: oggi alle 18.30, in biblioteca nell’ambito di un progetto di riscoperta e valorizzazione della cucina locale si parla delle ‘Lovarie’ , segue una golosa degustazione. Ma l’appuntamento clou del giovedì della festa è, alle 21 in piazza Farini la tombola di beneficenza del Lions club cittadino. Il montepremi è di 3600 euro i buoni spesa Conad ed Eurospin. Si premiano due cinquine, due decine e due tombole. La serata, come tutto o quasi alla Fira , è presentata da Lucia Sassi, negli intermezzi si esibiscono le allieve della scuola ‘Idea danza’.

Fra gli appuntamenti di domani, venerdì, da non perdere alle 18.30 nel giardino della Rocca ‘T. Melandri’ Linea Rosa, associazione impegnata a fianco delle donne vittime di violenza, la presentazione del podcast ’Non son degna di te. Quando la violenza, c’è ma non si vede’. Alla biblioteca Comunale alle 19,30 protagonista è il calcio con presentazione del volume ‘Cent’anni di Russi: il primo secolo di vita dell’Unione Sportiva Russi 1915 . 2025’ , relatori il presidente dell’U.S. Russi Stefano Babini e gli autori del libro Elio Pezzi e Daniele Pompignoli. e Elio Pezzi. In piazza Farini dalle si va con il liscio, dalle 21,sul palco l’orchestra Santa Balera, l’orchestra di giovanissimi romagnoli che suonano il liscio. Sempre alle 21, dalla torre dell’orologio, prende il via la performance itinerante ‘Russi Combray’ , una ricerca nelle memorie di Russi, esito di un laboratorio curato da Spazio A.

Claudia Liverani