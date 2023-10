Russi, la stagione inizia con Astor Piazzolla

Comincia sulle note della stagione concertistica il nuovo programma del Teatro Comunale di Russi, 15 appuntamenti che spaziano dalla prosa alla musica, dalla danza ai nuovi linguaggi della drammaturgia proponendo molti tra i migliori titoli, volti e autori del panorama nazionale.

Ad inaugurare il cartellone, questa sera (inizio ore 20.45), sarà il Beltrani Modern Piano Trio con Omaggio ad Astor Piazzolla. I tre musicisti, Pietro Beltrani (pianoforte), Daniele Negrini (violino), Tiziano Guerzoni (violoncello), proporranno un concerto dedicato al celebre musicista e compositore argentino, uno dei più importanti innovatori del tango al mondo.

Piazzolla si cimentò infatti in quello che sarà chiamato nuevo tango, un approccio rivoluzionario che mescolava elementi della musica da camera e di improvvisazione jazz, ma senza parti cantate, con grande disappunto dei puristi del tango argentino tradizionale.

La serata prevede l’esecuzione integrale de ’Las Cuatros Estaciones Porteñas’, raccolta che rappresenta una rivisitazione de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, con l’aggiunta di elementi tipici del tango argentino e di altri generi musicali.

Nella seconda parte verrà poi presentata una selezione di celebri tanghi composti da Piazzolla, eseguiti con la partecipazione di due ballerini di fama internazionale, Andrea Vighi e Chiara Benati, campioni del mondo e campioni italiani di tango argentino.

Il Beltrani Modern Piano Trio nasce nel 2021 a Bologna dall’incontro, l’amicizia e la profonda stima fra tre affermati musicisti. Fin dalle prime collaborazioni nasce tra gli artisti una grande intesa che li porta a costruire un progetto speciale.

La peculiarità del trio, dotato di un talento non comune, è infatti la capacità di unire la tecnica, la precisione e la bellezza del suono tipiche della musica classica con l'improvvisazione, la libertà e le sonorità del repertorio moderno: ciò consente un'interpretazione unica che spazia in vari generi musicali, dalla musica classica alla musica moderna, dalle più celebri colonne sonore fino a contaminazioni jazz e di musica leggera Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 9 novembre, un concerto dal titolo Amori e addii che ha per protagonista Printemps Trio, composto da Francesca Fierro, Başak Canseli Çifci, Laura Vannini.