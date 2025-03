Russi, lavori per internet veloce. Via ai cantieri di Open Fiber. Infrastruttura da 45 km

A Russi iniziano i lavori nei cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia a 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la banda ultra larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. A Russi verranno connessi oltre 930 civici attraverso un’infrastruttura Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) e circa 120 tramite una connessione Fwa (Fixed Wireless Access). L’infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo, si svilupperà per circa 45 chilometri.

"L’avvio di questi lavori – dichiara Mirco Frega, assessore con delega all’Innovazione tecnologica e Semplificazione per il Comune di Russi – si inserisce perfettamente negli obiettivi della nostra Amministrazione, che punta su innovazione e digitalizzazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese locali. Grazie ai fondi del Pnrr e all’impegno di Open Fiber, Russi sarà dotata di una rete ultraveloce che permetterà di accedere a servizi digitali avanzati, favorire lo smart working e ridurre il digital divide. Un passo concreto per un comune sempre più connesso, efficiente e proiettato nel futuro".

"Il buon rapporto con l’Amministrazione comunale – afferma Francesca Cherchi, field manager di Open Fiber in provincia di Ravenna – ci sta permettendo di lavorare nel comune di Russi per portare un’infrastruttura innovativa e sostenibile a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Una tecnologia all’avanguardia, la stessa presente nelle grandi città, che permette di ridurre il cosiddetto ‘Digital Divide’ e fruire di molteplici servizi di ultima generazione come: telemedicina, smart working, streaming hd, ‘Internet of Things’, monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica e non solo".