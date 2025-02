Russi-Massa, crocevia salvezza. Il Reno in missione a Pietracuta

Tempo di derby. Ma, stavolta, al campanile, si sommano ragioni di classifica. Oggi pomeriggio, alle 14.30, per la nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, le quattro ravennati ‘pericolanti’ si affronteranno l’un contro l’altra armate. Al termine della regular season mancano 9 turni e i giochi sono ancora tutti da fare.

Sampierana-Sanpaimola. L’undici di San Patrizio viaggia tranquillo al 7° posto con 34 punti, in una posizione di classifica esattamente a metà fra zona playoff (-8) e zona playout (+8). Il successo con l’Osteria Grande ha rilanciato la formazione di mister Paterna. La Sampierana, che all’andata espugnò Conselice 2-1, è invece al 4° posto con 42 punti, in piena zona playoff, ma alla ricerca della continuità.

Pietracuta-Reno. È una sfida sulla carta contro pronostico quella che attende la squadra di Sant’Alberto. I padroni di casa sono infatti al 4° posto, in zona playoff, con 42 punti, ma, fra le mura amiche, hanno lasciato un punto, fra le altre, a Faenza, Solarolo e Russi. La Reno, undicesima a quota 30, non sta attraversando un gran momento (1 punto nelle ultime 4 giornate) e deve amministrare i 2 punti di margine sulla zona playout. All’andata la formazione di mister Orecchia vinse 2-0 con reti di Biondelli e Frisari.

Russi-Massa Lombarda. Sfida delicatissima in chiave salvezza. I falchetti, reduci dal sanguinoso ko nello scontro diretto di Sant’Agostino che ha interrotto una striscia di 4 risultati utili consecutivi, sono quattordicesimi con 27 punti, a -2 dalla zona salvezza. Gli ospiti invece stanno un gradino più in alto, con un solo punto di margine, e dunque a -1 dalla ‘luce’ della salvezza. Negli ultimi 20 anni, le due squadre si sono affrontate 12 volte, con un bilancio pressoché in equilibrio, ovvero 4 vittorie del Massa, 5 pareggi e 3 vittorie del Russi. Proprio all’andata, il Russi espugnò 2-1 il ‘Dini e Salvalai’ con rete decisiva di Salomone a un quarto d’ora dalla fine.

Solarolo-Faenza. Sfida interessante e ricca di ex quella dell’Arboscelli. Col successo nel recupero di mercoledì contro la Cava Ronco (che è anche il 6° risultato utile di fila), i padroni di casa – oggi senza Rimini squalificato – si sono tirati fuori dalla zona playout, approdando a quota 30. Anche il Faenza però, terzultimo con 24 punti, è annunciato in fiducia dopo la vittoria col Castenaso.

Sugli altri campi: Castenaso-Osteria Grande, Granamica-Mezzolara, Medicina-Gambettola, Tropical Coriano-Sant’Agostino, Vis Novafeltria-Cava Ronco Forlì.