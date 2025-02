Russi, oggi derby con l’Imolese. La Mernap sfida l’ultima

Oggi in campo il Calcio a 5. Gran derby alle 17.30 al PalaValli di Russi tra i Falchetti, secondi in classifica nel girone B di serie A2 e l’Imolese, al momento formazione di centro classifica ma pur sempre temibile. Russi che ha 12 punti di vantaggio – e una gara in meno – rispetto al sesto posto, il primo escluso dai playoff e quindi, se non aritmeticamente, sostanzialmente, è praticamente certo di accedere alla post season. Tuttavia ogni vittoria avvicina i ravennati al secondo posto, il migliore per poi disputare ai playoff. Molto difficile, invece, sarà rimontare la capolista Real Fabrica che non solo ha 5 punti di vantaggio ma ha vinto entrambi gli scontri diretti contro il Russi ma non ha ancora perso in stagione con 12 vittorie e 2 pari. Programma serie A2, girone B (17ª giornata): Potenza Picena-Grosseto (ore 15); Buldog Lucrezia-New Real Rieti (ore 15,30); Prato-Audax, Real Fabrica-Pontedera (ore 16); Russi-Imolese (ore 17,30). Riposa: Grifoni.

Invece in serie B la capolista Mernap Faenza è attesa alle 16 dalla trasferta in casa della Real Dem Montesilvano, ultima della classe con soltanto 5 punti: un match da non fallire, perché questo turno di campionato potrebbe essere determinante per la stagione dei faentini. Sempre alle 16 si gioca Chieti – Corinaldo, sfida tra le due inseguitrici, e dunque i manfredi hanno la possibilità di allungare. La Mernap sta disputando una stagione incredibile e al di sopra di ogni previsione nonostante sia una neopromossa e merito è anche del suo gioco offensivo come dimostrano le 77 reti segnate, che la fanno essere il miglior attacco del girone: le stesse che Montesilvano ha subito. Il programma della sesta giornata di ritorno: Ancona – Teramo; Macerata – Jesi; Chieti – Corinaldo; Montesilvano – Faenza; Montegranaro – Recanati. Riposa: Fano Classifica: Mernap 30; Corinaldo 27; Chieti* 25; Eta Beta Fano 24; Jesi 22; Teramo* 22; Macerata* 20; Recanati* 19; Montegranaro 18; Ancona 16; Montesilvano* 4. * già riposato