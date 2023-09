Russi piange il maresciallo Berardi, una colonna del paese

Si svolgerà oggi alle ore 16 il funerale del maresciallo Biagio Berardi, scomparso all’età di 90 anni. Comandante della stazione carabinieri di Russi per venti anni, dal 1973 al 1993, è da considerarsi uno dei più longevi del comando russiano. Per questo motivo nel 1995 è stato insignito della Medaglia d’Oro per lungo comando.

La sua scomparsa ha destato un profondo cordoglio in città, tra i tanti cittadini che lo hanno conosciuto e stimato nel corso del suo comando, gli ex Carabinieri in servizio presso lo stesso e i cittadini che nello stesso periodo hanno ricoperto ruoli istituzionali sul territorio. Per i russiani anche dopo il suo pensionamento era rimasto un importante riferimento, grazie alla sua costante presenza nel centro cittadino.

Nonostante il passare degli anni, il suo atteggiamento è sempre stato positivo, pronto nell’ascoltare le problematiche cittadine. Il Maresciallo Berardi lascia la moglie Vanna, i figli Luigi e Teresa, i nipoti Pietro, Elena, Emma e Agata.

Il funerale partirà dalla camera mortuaria dell’ex ospedale per la chiesa Arcipretale, dopo la Santa Messa proseguirà per il locale cimitero. Le offerte raccolte saranno devolute alla Pubblica Assistenza di Russi.

Gianni Zampaglione