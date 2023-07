Russi, Pubblicato un Avviso di Manifestazione di Interesse per Migliorare le Rotonde Il Comune di Russi lancia un avviso di manifestazione di interesse per migliorare la cura delle rotonde poste all'ingresso del centro abitato. Lo sponsor otterrà visibilità e possibilità di pubblicizzare la propria collaborazione. Una nuova iniziativa per stringere alleanze con soggetti privati.