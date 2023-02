Russi ricorda il professor Vincenzo Patuelli

"Non è solo una targa che vuole ricordare un docente universitario che ha dedicato la sua vita alla cultura, ma io la vedo come una testimonianza di cosa significhi l’affetto per la propria terra. Il prof. Vincenzo Patuelli era russiano, di Chiesuola preciso bene, ed è sempre stato legato alle sue origini" commenta la sindaca di Russi Valentina Palli. Nel centenario della nascita, il Comune ha voluto scoprire una targa dedicata al professor Patuelli nella biblioteca comunale di via Godo Vecchia, davanti alla quale vi è il monumento allo statista russiano Luigi Carlo Farini. Nella dedica si legge: "In memoria del prof. Vincenzo Patuelli, economista, liberale e uomo di grande rigore e profonda cultura. Fortemente legato alla Romagna e alla sua Russi, con la professione di docente universitario di economia e politica agraria, di cui ha sempre sentito il valore, è stato esempio di passione, lealtà e grande competenza trasmettendo alle giovani generazioni i grandi valori di cui è stato testimone".

La targa è apposta ora nel salone principale della biblioteca. Alla cerimonia è intervenuto un folto pubblico. Dopo l’intervento della sindaca Palli, ha preso la parola il figlio del prof. Vincenzo, Antonio Patuelli, che ne ha ricordato la figura culturale, accademica e imprenditoriale. "Ricordo il grande affetto che mio padre Vincenzo nutriva per Russi. Era nato nella frazione di Chiesuola, poco distante dal centro cittadino. Negli anni in cui era docente a Bologna, viveva nel capoluogo dal lunedì al venerdì e, immancabilmente, trascorreva il sabato e la domenica nella sua città" ha spiegato Patuelli. "Arrivava, passava a vedere i campi coltivati e veniva a casa. Ma non solo, anche quando ebbe la cattedra a Catania, la domenica era sempre a passeggio in centro, qui a Russi. La sua meta era il Circolo cittadino per giocare a beccaccino, gioco di intelligenza e di sfida, non d’azzardo". Con lui c’erano Eraldo Vasi, Argeo Simoni e Gardini di Russi. "Parlavano di calcio, di politica, di agricoltura "ma, prima di tutto, veniva il beccaccino".

"Il lunedì ripartiva, faceva tappa all’Unione agricoltori di Ravenna e, poi, raggiungeva Bologna. In un approfondito articolo che appare sull’ultimo numero degli ’Annali Romagna ed Emilia 2023’ di Libro Aperto, il prof. Giorgio Amadei (ieri presente alla cerimonia) ha legato al meglio i vari momenti della vita di Vincenzo Patuelli, soprattutto i primi anni di vita che hanno poi forgiato il cattedratico e l’imprenditore. "Vincenzo Patuelli nacque cent’anni fa, a Chiesuola, frazione del comune di Russi – scrive Amadei – al centro di una fertile pianura di antica colonizzazione. Era la terra delle Pievi, che fin dall’anno mille avevano guidato la vita del popolo rurale, impartendo il battesimo, costruendo strade e case. La sua famiglia era ben radicata nella zona, e come tutte le famiglie insediate da lungo tempo, aveva, oltre il cognome ufficiale, un soprannome "i Caviera" (forse derivante da Cavjel, il chiodo che nel timone del carro impedisce al giogo di scivolare indietro, divenuto simbolo della Romagna). L’amore per la terra e l’agricoltura, in questo ambiente, si respirava fin dalla nascita". Ora ce lo ricorda anche la targa apposta nella biblioteca comunale.

lo. tazz.