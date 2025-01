Russi, rimonta e controrimonta

Sfuma negli ultimi cinque minuti di partita il sogno del Russi Calcio a 5 di riavvicinare la capolista Real Fabrica, che alla fine si impone al PalaValli 5-4: ora i laziali hanno 10 punti di vantaggio (pur con una partita in più) sui Falchetti, che restano comunque secondi. Chiuso il primo tempo sotto 2-3, il Russi ribalta tutto a inizio ripresa: a segno Ficara e Michelacci per il 4-3, ma nel finale arrivano le reti di De Felice e Triglia (autore di una doppietta), che portano al successo la prima della classe. Risultati serie A2, girone B (13ª giornata): Audax-Imolese 4-7, Buldog Lucrezia-Potenza Picena 7-2, Prato-Grosseto 3-11, Grifoni-Pontedera 7-2, Russi-Real Fabrica 4-5. Riposa: New Real Rieti. Classifica: Real Fabrica 34; Russi 24; Buldog Lucrezia 22; Prato, Grosseto 21; Imolese 17; Grifoni 15; New Real Rieti 13; Potenza Picena 10; Pontedera, Audax 7. u.b.