Russi, scherzetto alla capolista. Il derby al Faenza Futura

Grandissima vittoria del Russi Basket Club che supera la capolista Sunrise Rimini con un rotondo 76-61 (18-13; 42-28; 56-42), facendola scivolare in seconda posizione. Un risultato che rende meno amaro lo 0-20 a tavolino incassato dalla giustizia sportiva per non essersi presentato al match in casa di San Marino per cause di forza maggiore (incidente in A14 che aveva bloccato il traffico non consentendo al pullman di raggiungere il campo di gara) dopo che la società aveva avuto le rassicurazioni che il match si sarebbe rigiocato.

Il Faenza Futura, invece, si aggiudica 61-67 (12-21; 23-35; 35-52) il derby in casa della Compagnia dell’Albero Ravenna, mantenendo il quarto posto. Nel prossimo turno tutte le ravennati giocheranno venerdì: Faenza alle 21.35 in casa con i Tigers Forlì, Russi ospiterà Bellaria alle 21 e Ravenna sarà alle 21.20 a Rimini con il Sunrise.

Il tabellino di Ravenna: Casadei 10, Bomben 15, Scaccabarozzi 4, Petulla’ 6, Vistoli 11, Polyeschuk 4, Kertusha 8, Montanari 3, Barucci, Chiarini Branchi. All.: Senni

Il tabellino di Faenza: Silimbani 5, Samori M. 10, Lullo 6, Samorì L. 11, Spiriti 6, Fabbri 4, Mazzotti 13, Tempesti 10, Boattini, Guerra 2. All.: Bertozzi

Il tabellino di Russi: Cirillo, Barlotti 18, Basaglia 3, Bamba 12, Zama 2, Omorodion 6, Pirini, Porcellini 16, Vespignani 13, Cervellara, Ceccarelli 2, Denti 4. All.: Venturini

Classifica: Bellaria e Tigers Forlì 22; Sunrise Rimini 20; Coriano e Faenza 16; Grifo Imola* e Morciano* 12; Ravenna, Russi e San Marino 10; Cattolica e Libertas Green Forlì 8. * gare in meno