Russi, scintille al confronto a tre. L’alluvione al centro del dibattito

E’ stato un dibattito pubblico senza storia, dominato dalla sindaca Valentina Palli, quello fra i candidati alla poltrona di primo cittadino a Russi. Al tavolo Palli, 39 anni, sindaca uscente sostenuta da Insieme per Russi, (Pd, Psi Psi e i ‘sinistri’ di Cambia Ross), gli sfidanti Sante Samorè, 71 anni, docente e intermediario finanziario in pensione, per Centro Destra per Russi (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) e Giordano Cignani, 75 anni, fisico in pensione, candidato da Rifondazione Comunista. L’incontro si è svolto nel giardino Melandri: gli oltre 200 cittadini presenti non potevano fare domande, ma non hanno mancato di commentare con applausi o risatine. Le domande le ha poste il giornalista Elio Pezzi, che cronometro alla mano, ha anche controllato i tempi di risposta. Diversi i botta e risposta soprattutto fra Palli e Samorè.

"Vergogna, vergogna, vergogna. L’immane tragedia di un anno fa ha creato un sacco di danni campi allagati, 500 case danneggiate e due morti nel nostro territorio – ha esordito il candidato di Centrodestra –. Il Comune non ha sollecitato la Regione a a pulire i fiumi. Questo mi ha spinto a mettere la mia esperienza professionale a servizio della mia città". "Chiedo a Samorè di ricordare a Giorgia Meloni le 500 famiglie alluvionate, che non hanno ancora visto un soldo. Ai nostri solleciti non risponde", ha replicato Palli.

Per quanto riguarda le politiche per il lavoro, secondo Samorè il Comune non può far nulla, gli attori sono gli imprenditori, il Governo e l’Unione Europea. Per Cignani il Comune può agire solo sull’accoglienza di migranti per quei lavori che gli italiani non fanno e sulla formazione. "Le riunioni per ricollocare le 48 donne del Mercatone Uno fallito, donne le abbiamo fatte nel mio ufficio, non a Roma – ha replicato Palli –. Di recente nuove aziende non inquinanti, che offrono lavoro qualificato hanno scelto Russi".

Sul welfare lo scontro più pesante, quando Samorè ha definito "“Casa Canterini” un progetto lodevole, ma un’iniziativa che va incontro alle esigenze di pochi, una decina di disabili,mentre l’aumento di Irpef colpisce tutti. Inoltre fanno annunci, ma lavori finiti non ne vediamo". "Dobbiamo dire a quella minoranza con figli disabili, non vi meritate un nostro investimento? – ha ribattuto la sindaca – il nostro motto è “non lasciamo nessuno indietro”. I cantieri del Pnrr asilo, scuole e ospedale sono al termine. L’Irpef è cresciuta, ma l’abbiamo tolta ai redditi più bassi". In chiusura Cignani ha fatto un appello per la pace nel mondo,

Claudia Liverani