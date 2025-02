Russi: si cerca gestore per il Baretto delle Bocce

Al fine di animare la vita sociale del parco pubblico Berlinguer, con particolare riferimento alla

popolazione anziana e alle famiglie con bambini, il Comune di Russi indice una pubblica gara per la concessione del ’Baretto delle Bocce’, di proprietà comunale, e della pertinente area circostante all’interno del parco pubblico, per la somministrazione di alimenti e bevande. La concessione, non gratuita, avrà una durata di 6 anni, più ulteriori 6 anni. Le offerte devono pervenire al Comune di Russi entro e non oltre le ore 12 di giovedì 24 aprile 2025 via PEC (pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it) o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sede centrale Piazza Farini n.1, piano terra, al mattino dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,30; al pomeriggio: martedì e giovedì ore 15-17. Il bando, gli allegati e il capitolato tecnico sono pubblicati sul sito del Comune nella sezione

’Bandi di gara e appalti’.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Russi, telefono: 0544 587607.