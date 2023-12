Russi, telefoni in tilt: "Ma il crollo non c’entra"

I disservizi sulle linee telefoniche e internet lamentati da alcuni residenti di via Trieste, non sono causati dai lavori demolizione della casa di privati al numero 4, quella il cui tetto è crollato il pomeriggio del primo dicembre. Lo afferma la sindaca Valentina Palli, dopo essersi confrontata coi dirigenti di Telecom. "Le prime segnalazioni al Comune sono arrivate via Facebook sabato 23 dicembre, dopo le 12.30 – afferma Palli – giorno e orario che non ci hanno permesso di essere tempestivi. In ogni caso da un confronto coi dirigenti di Telecom è emerso che non funzionamento di alcuni telefoni e linee in via Trieste e nelle strade vicine, sono causati dalla rottura di un cavo telefonico in un cantiere Telecom per la messa in opera delle linee ultraveloci".

Sui social il 23 dicembre, i cittadini lamentavano di essere senza telefono fisso e senza internet da 6 giorni e che alle loro proteste gli operatori Telecom rispondevano che il problema era originato dalla rottura di un cavo avvenuta nel corso dei lavori di demolizione.

"Telecom ha fatto le sue verifiche e informerà i suoi operatori, affinché diano risposte corretta ai cittadini - ribatte la sindaca - il disservizio interessa diverse utenze vicine nella zona, ma in modo discontinuo, per cui ogni disservizio deve essere rintracciato casa per casa. Dicono che saranno solerti. Solleciteremo".

Il Comune sollecita Telecom a ripristinare le linee telefoniche, intanto i cittadini e le attività che si affacciano sulla via invitano il Comune a riaprire al più presto via Trieste. "Se il cantiere non riserva sorprese a fine gennaio riapriremo - dice Palli – intanto una prima l’abbiamo già avuta: amianto in una canna fumaria, questa mattina sono intervenute l’ASL e Arpa, non hanno chiesto ulteriori caratterizzazione , per cui l’azienda incaricata dello smaltimento potrà procedere in tempi brevi".

"Il crollo del tetto è avvenuto il primo dicembre - precisa l’assessore al bilancio Monica Grilli- l’intervento del Comune perla demolizione di una casa privata è stato davvero rapido, nel rispetto ai tempi fissati dalla legge". Il numero 4 di via Trieste è una casa costruita in continuità con altre due e affaccia una strada di passaggio molto trafficata. Lo stato della casa era tale che già da alcuni anni il passaggio su l marciapiede antistante era vietato. "Ho incontrato i proprietari delle 7 quote della casa, subito dopo la mia nomina a sindaco nel 2019 e intimato loro di intervenire – conclude la sindaca . Non è accaduto e ora con il crollo dopo aver richiesto loro di intervenire, abbiamo provveduto noi con un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità siamo intervenuti. Abbiamo prelevato dal fondo di riserva 150 mila euro per questo intervento, contiamo non spendere tanto ma potrebbero essere necessari lavori di messa in sicurezza dei muri della case vicine, intendiamo rivalerci sulla proprietà".

Claudia Liverani