Russi travolge Prato per 7-0 in casa. Ok anche la Mernap

Straordinaria vittoria del Russi calcio a 5 nel girone B di serie A2: i Falchetti, infatti, travolgono a domicilio Prato – terza forza del campionato – per 7-0 e consolidano il secondo posto ad un punto dalla capolista Real Fabrica, l’unica squadra, sin qui, capace di battere i ravennati. Ora il Prato, terzo, è staccato di 6 punti. Il campionato ritorna 11 gennaio per la chiusura del girone d’andata: per il Russi ci sarà la sfida casalinga col Buldog Lucrezia, formazione in lotta per i playoff.

In serie B, invece, la Mernap Faenza chiude l’anno con un netto 6-2 sulla Jesina, conquistando tre punti fondamentali e agganciando al primo posto Eta Beta, sconfitto in casa dal Cus Macerata.

Risultati serie A2, girone B (10ª giornata): Audax-Potenza Picena 5-7, New Real Rieti-Grosseto 7-6, Prato-Russi 0-7, Grifoni-Real Fabrica 1-5, Imolese-Pontedera 5-4. Riposa: Buldog Lucrezia.

Classifica: Real Fabrica 25; Russi 24; Prato 18; Buldog Lucrezia 16; Grosseto 12; Imolese 11; New Real Rieti, Potenza Picena 10; Grifoni 9; Pontedera 7; Audax 4.