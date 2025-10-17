Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio suicidioGiocatore Virtus arrestatoGli 007 della storiaFunerali carabinieriAlberto ForchielliGioielli al Comune
Acquista il giornale
CronacaRusso suona la carica
17 ott 2025
ROBERTO ROMIN
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Russo suona la carica

Russo suona la carica

Volley A2 Domenica la Consar contro Porto Viro: "Dovremo essere agguerriti"

Antonino Russo (Zani)

Antonino Russo (Zani)

Per approfondire:

La Consar Ravenna si appresta al debutto nel campionato di A2. Domenica, alle 18, al Pala de André, comincia la stagione 2025-26. Avversari, saranno i polesani di Porto Viro. Il team giallorosso è saldamente nelle mani di Nino Russo, ventunenne regista sorrentino, al terzo anno a Ravenna.

Russo, come arriva la Consar all’esordio?

"Abbastanza bene dal punto di vista fisico. Stiamo ritrovando Dimitrov nel nostro sestetto titolare. È stata una preparazione abbastanza breve, ma molto intensa. Abbiamo giocato 4 amichevoli, sempre in crescendo. Stiamo sviluppando un bel gioco e direi che arriviamo preparati alla prima partita. Non vediamo l’ora di giocare di fronte al nostro pubblico".

Aumentano le responsabilità?

"È la terza stagione per me in A2 e sono molto contento di iniziarla di nuovo qui a Ravenna. Sì, quest’anno ho più responsabilità, perché la squadra è più giovane. I due stranieri, ovvero Dimitrov e Valchinov, sono molto forti e si stanno adattando al nostro gioco e all’idea di coach Valentini. La mia impronta? Sta emergendo piano piano; sono fiducioso che svilupperemo un bel gioco durante l’anno".

Chi sono le favorite?

"È un campionato con squadre veramente molto forti. Nella prima fascia ci sono 2-3 squadre attrezzate per il salto, come Aversa, Brescia e Taranto. Ma anche Prata è molto competitiva. Subito dopo ci siamo noi, insieme a Fano, Pineto e Siena".

Il debutto con Porto Viro?

"L’anno scorso Porto Viro ci ha battuto anche in casa, 3-2. La prima partita è sempre la più emozionante, perché comunque non si gioca da 5 mesi e sarà bello ritornare con quell’agonismo in campo che, durante la preparazione, ti manca. Iniziare bene può aiutare la squadra per continuare il lavoro".

Può far testo il successo 3-1 nell’amichevole di due settimane fa?

"Sarà tutta un’altra partita. Loro avranno lavorato molto, noi abbiamo cambiato alcune cose, quindi sarà una gara totalmente diversa e dobbiamo approcciarla come se l’amichevole sia andata... molto male. Dovremo entrare in campo subito agguerriti, sapendo che sarà una battaglia".

Russo, come si sente ad essere uno dei ‘veterani’ a 21 anni?

"Da una parte è bello, ma dall’altra fa ragionare sul progetto che Ravenna ha ogni anno. Siamo comunque tutti ragazzi che hanno voglia di crescere, con l’obiettivo di migliorare ogni giorno. Quindi, l’età è solo un numero. L’esperienza che ci manca, cerchiamo di colmarla, allenandoci tutti i giorni".

r.r.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata