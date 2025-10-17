Russo suona la carica

La Consar Ravenna si appresta al debutto nel campionato di A2. Domenica, alle 18, al Pala de André, comincia la stagione 2025-26. Avversari, saranno i polesani di Porto Viro. Il team giallorosso è saldamente nelle mani di Nino Russo, ventunenne regista sorrentino, al terzo anno a Ravenna.

Russo, come arriva la Consar all’esordio?

"Abbastanza bene dal punto di vista fisico. Stiamo ritrovando Dimitrov nel nostro sestetto titolare. È stata una preparazione abbastanza breve, ma molto intensa. Abbiamo giocato 4 amichevoli, sempre in crescendo. Stiamo sviluppando un bel gioco e direi che arriviamo preparati alla prima partita. Non vediamo l’ora di giocare di fronte al nostro pubblico".

Aumentano le responsabilità?

"È la terza stagione per me in A2 e sono molto contento di iniziarla di nuovo qui a Ravenna. Sì, quest’anno ho più responsabilità, perché la squadra è più giovane. I due stranieri, ovvero Dimitrov e Valchinov, sono molto forti e si stanno adattando al nostro gioco e all’idea di coach Valentini. La mia impronta? Sta emergendo piano piano; sono fiducioso che svilupperemo un bel gioco durante l’anno".

Chi sono le favorite?

"È un campionato con squadre veramente molto forti. Nella prima fascia ci sono 2-3 squadre attrezzate per il salto, come Aversa, Brescia e Taranto. Ma anche Prata è molto competitiva. Subito dopo ci siamo noi, insieme a Fano, Pineto e Siena".

Il debutto con Porto Viro?

"L’anno scorso Porto Viro ci ha battuto anche in casa, 3-2. La prima partita è sempre la più emozionante, perché comunque non si gioca da 5 mesi e sarà bello ritornare con quell’agonismo in campo che, durante la preparazione, ti manca. Iniziare bene può aiutare la squadra per continuare il lavoro".

Può far testo il successo 3-1 nell’amichevole di due settimane fa?

"Sarà tutta un’altra partita. Loro avranno lavorato molto, noi abbiamo cambiato alcune cose, quindi sarà una gara totalmente diversa e dobbiamo approcciarla come se l’amichevole sia andata... molto male. Dovremo entrare in campo subito agguerriti, sapendo che sarà una battaglia".

Russo, come si sente ad essere uno dei ‘veterani’ a 21 anni?

"Da una parte è bello, ma dall’altra fa ragionare sul progetto che Ravenna ha ogni anno. Siamo comunque tutti ragazzi che hanno voglia di crescere, con l’obiettivo di migliorare ogni giorno. Quindi, l’età è solo un numero. L’esperienza che ci manca, cerchiamo di colmarla, allenandoci tutti i giorni".

