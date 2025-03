S. Agata: a Massa gli uffici comunali

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha pubblicato il bando per la ricerca delle ditte che dovranno realizzare un importante intervento di ristrutturazione della scuola elementare Pascoli per un importo di quasi 1 milione 900 mila euro. Un cantiere atteso da molto tempo, ma che comporterà il trasferimento degli uffici tecnici comunali a Massa Lombarda. "Una situazione assurda – afferma il sindaco, Riccardo Sabadini –. Assurdo che gli uffici si debbano spostare fuori dal territorio comunale nel maggio 2025, perché in due anni la struttura commissariale precedente a questa non è riuscita a finanziare i lavori per la sistemazione della Casa del Contadino, la cui ordinanza era stata promessa già a novembre 2023". Sant’Agata ha il triste primato, purtroppo, di essere l’unico comune che ha avuto tutti gli edifici pubblici alluvionati nel maggio del 2023. Una situazione a cui si è posto rimedio trasferendo gli uffici comunali negli spazi della scuola media. "Avevamo in mano già il progetto esecutivo per portare gli uffici alla Casa del Contadino – ricorda il sindaco – per un costo di 400 mila euro e 4 o 5 mesi mesi di lavoro". Il palazzo comunale, invece, ha visto arrivare l’alluvione quando si sarebbero dovuti svolgere i lavori di adeguamento sismico. "Anche in questo caso siamo in attesa dell’ordinanza commissariale – sottolinea Sabadini – che non è mai arrivata e i lavori, comunque più lunghi e che quindi non ci permettevano un ritorno celere degli uffici, sono proseguiti solo perché ci abbiamo messo noi 250mila euro dal bilancio comunale". A forza di attendere ordinanze mai arrivate, i lavori alla scuola elementare sono diventati indifferibili, pena la perdita dei finanziamento. "Per poter mettere mano alla Pascoli – spiega –, gli alunni dovranno spostarsi all’interno delle medie, dove adesso ci sono gli uffici comunali. In questa prima fase riusciremo a tenere l’Urp in paese, sostituendosi negli spazi occupati ora all’ufficio tecnico, mentre l’ufficio tecnico sarà ospitato a Massa Lombarda. A settembre, poi, quando gli alunni occuperanno anche lo spazio dove sarà l’Urp, abbiamo la speranza che l’associazione nazionale Alpini abbia sistemato la biblioteca, così come ci ha generosamente promesso, per portare lì gli uffici".

In questo gioco del domino, si è in attesa della prima ordinanza del nuovo commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, nella quale "dovrebbe essere inserita la norma che ci permette di poter demolire e rifare l’asilo, dall’inizio alla fine, mettendo così insieme la donazione della fondazione ‘Specchio dei tempi’ e l’importo definito dall’ordinanza commissariale 24, che, altrimenti, avrebbero dovuto prevedere due cantieri distinti, con procedure e regole diverse". Giusto per andare a complicare ulteriormente una situazione già complicata.

Matteo Bondi