S. Agata, i dubbi sulla ’fascia di rispetto’

Ai residenti di Sant’Agata sul Santerno proprio non piace l’idea di dover lasciare le abitazioni inserite nella "fascia di rispetto" di 300 metri che delimita l’argine del Santerno in caso di allerta. La misura definita dal nuovo di piano di protezione civile è stata presentata durante un incontro particolarmente animato e partecipato, nel corso del quale i cittadini hanno ribadito la loro necessità di sicurezza. Il piano di protezione civile del territorio prevede che, in caso di emanazione di ordinanze di evacuazione da parte del sindaco, le case collocate nella fascia di rispetto debbano essere evacuate totalmente anche se l’immobile dispone più piani oltre al piano terra. "In base alle indagini effettuate sulle abitazioni, durante le rotture arginali del Lamone – ha spiegato il responsabile della Protezione Civile, David Minguzzi – è emerso che i danni strutturali maggiori si sono verificati a circa 220-260 metri di distanza dall’argine. Questo ha giustificato l’individuazione delle fascia di 300 metri in cui le evacuazioni totali saranno effettuate solo ed esclusivamente in caso di reale pericolo". Le ordinanze emesse per imporre l’abbandono delle case non produrranno alcuna sanzione anche se, resta aperta la questione del possibile pericolo a cui si potrebbero esporre eventuali soccorritori nel recupero di quanti restano all’interno delle abitazioni. A rafforzare il disappunto dei residenti è stata anche la scelta effettuata dall’amministrazione di costruire il nuovo asilo a soli 100 metri di distanza dall’argine, letta come un controsenso in relazione alla definizione della fascia di rispetto. Il sindaco, Riccardo Sabadini presente all’incontro insieme a Minguzzi, al metereologo Pierluigi Randi e alla referente della comunicazione dell’Unione dei Comuni, Mariangela Baroni, ha replicato che comunque le scuole, in caso di allerta, vengono chiuse in via precauzionale. I cittadini hanno anche chiesto azioni concrete per sollecitarella Regione per accelerare gli interventi di ripristino e soprattutto di manutenzione dell’alveo del Lamone. La richiesta è arrivata anche dai rappresentanti dei Comitati alluvionati di Villanova e di Traversara, presenti all’incontro come quelli di Sant’Agata e Conselice. Per chiarire ogni dubbio, Sabadini si è detto deciso a organizzare in paese un incontro con i tecnici della Regione per dare modo alla comunità di potersi confrontare con loro in merito alla progressione dei lavori.

Monia Savioli