S. Agata, la difficile ricostruzione delle scuole

La riorganizzazione delle scuole in attesa dell’avvio dell’anno scolastico coinvolge anche il comune di Sant’Agata sul Santerno, alle prese con una ricostruzione ancora complessa. L’istituto che più di tutti risulta ancora pesantemente compromesso dall’alluvione del maggio scorso è il nido ’Il Girasole’ che da questo mese e fino al febbraio prossimo sarà oggetto dell’intervento organizzato dall’Associazione Lo Specchio del Tempo. "Si tratta di un progetto che non comprende soltanto i lavori di sistemazione – spiega il sindaco Enea Emiliani – ma va anche a migliorare anche l’intera struttura. Per questo richiede più tempo".

Intanto, i bambini delle due sezioni in cui è articolato il nido saranno trasferiti presso la scuola Il Bosco di Fusignano, come già capitato a maggio per consentire loro la chiusura dell’anno scolastico. Il trasferimento a Fusignano sarà temporaneo. A fine ottobre infatti, è previsto il rientro dei bimbi del nido di nuovo a Sant’Agata. "Saranno sistemati, fino al termine dei lavori, nei locali del teatro della scuola di infanzia paritaria Azzaroli che riaprirà a ottobre, dopo gli interventi di ripristino effettuati. Per gli studenti delle scuole elementari non cambierà nulla – continua Emiliani –. Tutte le aule che erano al piano terra sono state portate al primo piano. L’istituto è già candidato al bando PorFesr della Regione per ottenere i finanziamenti legati alla messa a norma sismica e alla riqualificazione energetica. Prima di far partire qualsiasi intervento aspettiamo di sapere se riusciremo ad accedere a quel finanziamento visto che non avrebbe senso intervenire ora per poi rimetterci mano di nuovo".

Stessa storia per le scuole medie, anche loro portate tutte al piano superiore dell’edificio. "Al posto della mensa per le elementari e dell’aula informatica collocate al piano terra delle medie troveranno temporaneamente spazio gli uffici comunali che poi saranno trasferiti nella Cà di Cuntaden identificata come prossima sede in attesa del ripristino di quella ufficiale – sottolinea Emiliani –. Il processo di ricostruzione è ancora lungo ed è difficile poter gestire al meglio tutti i servizi da itineranti. I fronti aperti sono molteplici e tutti prioritari, come gli impianti sportivi, la biblioteca. Per ora – conclude – siano concentrati sulle scuole".

