S. Agata: nasce il Comitato dei cittadini "Ci aiutiamo e vogliamo risposte"

Intervenire nell’immediato, andando a coprire le esigenze primarie dei cittadini dandosi una mano a vicenda, senza smettere di inseguire l’obiettivo principale, quello di capire esattamente cosa è successo quel maledetto 17 maggio. Sono questi gli scopi del Comitato di cittadini che si è formato a Sant’Agata sul Santerno. Il primo incontro, lunedì, ha riunito nella sala vicino alla chiesa una moltitudine di gente, al punto che in molti hanno seguito gli interventi stando fuori perché di spazio, dentro, non ce n’era più. "Sant’Agata 17 maggio 2023" è il nome che il presidente Massimo Tarozzi, insieme agli altri fondatori, Giacomo Avveduti, Cristiano Avveduti, Alberto Zanelli e Alessandra Palumbo, hanno scelto "per non dimenticare. Fino all’ultimo – ha spiegano Tarozzi – cercheremo la verità. Per questo abbiamo deciso che il comitato avrà una durata di 5 anni. Lo scopo finale è di ottenere giustizia. Lo dobbiamo alle due persone morte affogate nel fango". Affiancato da uno studio di avvocati e uno di ingegneri, il comitato ha deciso di strutturarsi in gruppi di lavoro dedicati, ognuno, ad una funzione diversa. "Il primo dovrà occuparsi delle persone più anziane o in difficoltà per potare loro viveri e aiutarli nelle varie attività – ha sottolineato Tarozzi. "Il secondo servirà a sostenere le attività artigianali e commerciali, affinchè possano tornare i servizi basilari. Ora non abbiamo più la banca, la posta, la farmacia, la ferramenta, i carabinieri e anche il comune. Neppure il cimitero. Se mancano questi servizi il paese muore. Noi ci proponiamo come tramite fra le attività e l’amministrazione pubblica anche per affrontare temi come la Tari e le altre imposte a fronte di immobili che oggi sono pesantemente svalutati".

Il terzo comitato, che include il supporto alle scuole è dedicato alla ripresa, il quarto alla supervisione dei beni donati per capire come vengono impiegati o spesi, il quinto è legato ai rapporti con gli uffici pubblici. "Non vogliamo lo scontro – ha precisato – cerchiamo il dialogo e la collaborazione ma, ugualmente, la pretendiamo. Vogliamo capire cosa è successo ma anche vigilare su quello che si sta facendo per evitare che quanto è capitato possa di nuovo accadere. Vogliamo sicurezza. Ci sono state 17 allerte rosse nel mese scorso. Cosa dovevamo fare ogni volta? Portare le lavatrici tutte le volte al primo piano? Ci hanno creato oltre al danno materiale anche un danno morale. Per questo abbiamo chiesto la collaborazione di ingegneri per capire come si stanno facendo i lavori di ripristino e di avvocati per procedere con i percorsi previsti dalla legge. E’ importante raccogliere più testimonianze possibili. Più siamo e più riusciremo a farci sentire. E chi ha idee si faccia avanti – ha aggiunto al termine dell’intervento. Dalla sala gli interventi si sono concentrati in particolare sui sistemi di allerta diffusi giudicati "inadeguati". "Su questo punto – ha aggiunto Tarozzi – abbiamo già predisposto una lettera che spediremo alle autorità dopo averla sottoposta al parere del nostro legale. A quella lettera, come a tanti altri quesiti vogliamo risposte. Sant’Agata sul Santerno è a 18 metri sopra al livello del mare. Come ha fatto ad allagarsi?"

Monia Savioli