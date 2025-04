S. Agata ripartita dopo l’alluvione. Solo quattro attività non riaprono

Sono quattro in totale le attività che, a Sant’Agata sul Santerno, non hanno riaperto dopo l’alluvione di due anni fa. La saracinesca è rimasta giù per cartoleria, dentista, un piccolo negozio di alimentari e lo storico forno che ha deciso di chiudere definitivamente. "Dal punto di vista delle attività commerciali – spiega il primo cittadino Riccardo Sabadini – siamo sostanzialmente in linea rispetto a prima dell’alluvione del maggio 2023. Hanno riaperto, con la stessa o con altra gestione, i bar, la farmacia, la pizzeria, la gelateria, il forno, la parrucchiera, la floricultura, la ferramenta e un negozio di abbigliamento. La macelleria aveva già chiuso prima dell’alluvione".

Quello che servirebbe ora a completare il quadro dell’offerta commerciale sono proprio quelle attività che ancora devono aprire come un piccolo negozio di generi alimentari, la cartolibreria e, perché no, anche una lavanderia. Sabadini è ottimista. "Sicuramente qualche servizio manca ancora – riflette –. Ci sono però situazioni in divenire che possono aprire scenari interessanti per noi: ci sono infatti diversi imprenditori che hanno manifestato la volontà di investire sul nostro territorio e siamo molto contenti di questo, anche perché credo che in questo momento di ripartenza ci sia spazio per nuove attività".

La comunità di Sant’Agata sul Santerno, dal punto di vista del numero dei residenti, è rimasta più o meno costante. Di spazio, quindi, per altre offerte commerciali, ce n’è. Il ritorno alla piena normalità però è ancora lontano. A poco meno di due anni da quei tragici giorni, sono ancora diversi i passi che mancano verso il traguardo della ricostruzione totale. "Al momento – spiega Sabadini – è in corso il ripristino del palazzetto dello sport, mentre a breve cominceranno i lavori del municipio, che dovrebbe essere disponibile per giugno 2026, della biblioteca, che sarà effettuato dall’Ana, dell’asilo nido e tutti edifici che risultano inutilizzabili dal maggio 2023. Fra poco partiranno anche il ripristino dello stadio Dalle Vacche, i lavori di miglioramento della scuola primaria Giovanni Pascoli e i lavori di riqualificazione di piazza monsignor Rambelli. Non appena avremo la possibilità di utilizzare gli indennizzi assicurativi ci occuperemo anche di sistemare casa contadini e la torre civica perché non possiamo più permetterci di aspettare le ordinanze che purtroppo continuano a tardare. Credo fermamente che, una volta terminati tutti questi cantieri, il nostro comune possa tornare a essere bello e attrattivo come e forse più di prima dell’alluvione. Ha tutto per essere il luogo ideale dove insediare la propria famiglia e continueremo a fare di tutto per implementare ulteriori servizi per rendere sempre più attrattivo il nostro territorio".

Monia Savioli