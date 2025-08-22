Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
S. Maria del Suffragio chiusa. Partita una raccolta firme: "Una perdita per la città"
22 ago 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
Una cinquantina le sottoscrizioni. I fedeli hanno scritto al vescovo: "Torni la funzione delle 12" .

I frequentatori di Santa Maria del Suffragio non ci stanno e rispondono alla notizia della chiusura della centralissima chiesa di via Serafino Ferruzzi con una sottoscrizione a favore della riapertura. È accaduto in maniera spontanea, assicurano diversi di loro, e così è stata raccolta una cinquantina di firme sotto una petizione che è stata recapitata, attorno a ferragosto, al vescovo Lorenzo Ghizzoni. "In realtà– spiegano i più assidui frequentatori della messa domenicale di mezzogiorno – non ci sono stati dei veri e propri promotori, tutto è nato quando, in occasione di una messa, è stata annunciata l’imminente chiusura. Siamo rimasti molto colpiti e gradualmente si è fatta strada questa idea. Quindi i fogli sono stati lasciati a disposizione di chi voleva firmare per chiedere di mantenere aperto l’edificio".

La chiesa è stata chiusa il 28 luglio, al momento fino alla fine di agosto, senza però certezze per il futuro. Da allora viene celebrata solo una funzione a settimana, la messa in lingua inglese la domenica mattina alle 9.30. L’annuncio della chiusura era stato dato il 20 luglio, in occasione della funzione domenicale di mezzogiorno. "La messa del Suffragio – proseguono coloro che la frequentano da sempre – è molto seguita. Nel periodo invernale si arriva a ottanta, cento persone, in estate ovviamente il numero cala, ma si assesta attorno ai settanta". Inoltre questa chiesa era una delle poche, se non forse l’unica in centro, a rimanere aperta tutto il giorno. È sempre stato così, grazie alla disponibilità di alcuni volontari che si occupavano della custodia. "Qui – proseguono i fedeli – hanno deciso di venire anche coloro che prima andavano a San Giovanni Evangelista, a San Giovanni Battista e a Sant’Agata ora chiuse". Molti dei frequentatori vivono in centro storico, ma non tutti e non è raro vedere tra i banchi anche i turisti, probabilmente complice la posizione centralissima della chiesa, all’ombra di piazza del Popolo.

"Noi vorremmo – concludono i firmatari della petizione – che fosse ripristinata la funzione domenicale che si celebra ormai da decenni a mezzogiorno e sarebbe anche importante riuscire a mantenere la chiesa aperta tutti i giorni. Non pretendiamo dalle 10 alle 20 come è avvenuto fino ad ora grazie a don Sergio Peano, rettore del Suffragio, che è venuto a mancare, e alla disponibilità di alcuni volontari. Però almeno qualche ora, siamo sicuri che tra i frequentatori storici non mancherebbero persone disposte a offrire qualche ora del loro tempo perché questo potesse avvenire".

a.cor.

