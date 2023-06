Sabato a Ravenna arriva il Wounded Warriors

Inizia oggi a Ortona il Battlefield Bike Run 2023, che si concluderà il 17 giugno a Ravenna. "Questa particolare gara in bicicletta vedrà protagonisti un gruppo di canadesi per raccogliere fondi per il Wounded Warriors Canada che fornisce assistenza ai veterani, ai primi soccorritori, tra cui paramedici, forze dell’ordine e vigili del fuoco, e alle loro famiglie – racconta uno dei partecipanti, il canadese David Vanden Brink –. Ogni ciclista paga il proprio viaggio con un minimo di partecipazione pari a 5000 dollari". Ogni anno la corsa viene portata a termine in diverse parti d’Europa "per commemorare e ricordare i soldati canadesi, gli uomini e le donne della Marina e dell’Aviazione che hanno combattuto nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. A questa corsa parteciperanno circa 150 ciclisti provenienti da tutto il Canada. Alcuni sono veterani, mentre altri sono operatori di primo soccorso attuali e passati. Quest’anno siamo quattro dei vigili del fuoco della Contea di Leduc". Info: https:bbrseries.ca.