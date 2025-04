Sabato a Roma oltre 400 giovani

Ci sarà un folto gruppo di giovani faentini sabato a Roma in occasione del Giubileo degli adolescenti: un viaggio organizzato da tempo e che per caso porterà i ragazzi e i loro accompagnatori, ben 419 persone in totale, nella capitale nel giorno dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato mattina alle 10 a San Pietro. Sono attese circa 200mila persone e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo. Da Faenza i 419 partecipanti al Giubileo degli adolescenti partiranno con vari pullman da diversi punti della diocesi: sono infatti ben 17 le parrocchie. Non si sa se qualcuno di questi gruppi assisterà ai funerali: "Immagino che qualche parrocchia ci andrà, ma l’idea è di decidere quando saremo lì – spiega don Marco Donati, parroco del Paradiso – in base a quanto caos ci sarà a Roma. Essendo più di 400 non andremo in giro tutti insieme, ogni parrocchia si gestisce autonomamente, anche se siamo tutti alloggiati nello stesso luogo".

Nel frattempo ieri sera la diocesi di Ravenna ha ricordato il Papa con una messa in suffragio in Duomo presieduta dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. In questi giorni del resto sono in tanti a omaggiare il Papa con funzioni e preghiere, in attesa dei funerali a cui prenderanno parte ovviamente anche le più alte cariche delle diocesi del nostro territorio.