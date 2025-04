Sabato Alessio Fabbri presenta i suoi libri

Sabato 19 aprile alle 16.30, presso la Sala Azzurra di Villanova di Bagnacavallo, si terrà un nuovo incontro della rassegna letteraria ’Libri sotto l’argine’. Protagonista sarà Alessio Fabbri, autore della saga dedicata alla famiglia Manetti, i cosiddetti ’Sért’ di Villanova, che presenterà per l’occasione i suoi ultimi due romanzi: ’Falene’ e ’La luna sul fiume’, entrambi pubblicati nel 2024.

’Falene’, ambientato tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento a Villanova di Bagnacavallo, racconta la vita della famiglia Manetti tra le fatiche quotidiane, le feste religiose e le credenze popolari. ’La luna sul fiume’ apre invece cronologicamente il ciclo narrativo: ambientato 25 anni prima degli eventi di ’Falene’, ha per protagonisti Piró e i suoi fratelli, in un contesto segnato da tradizioni contadine e dalla comparsa di nuovi personaggi, tra cui borghesi in cerca di prestigio e forestieri misteriosi.

L’appuntamento è gratuito.