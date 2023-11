Sabato apre la pista di ghiaccio. E ci sarà anche uno scivolo

La pista è stata montata. E tra pochi giorni entrerà in funzione. Da sabato sarà possibile pattinare sul ghiaccio in piazza Kennedy: una ’tradizione’ natalizia che l’anno scorso ha attirato 15mila persone (perlopiù bambini e adolescenti) oltre a 1.200 alunni venuti con la scuola. Non solo, ma quest’anno accanto alla pista ci sarà anche uno scivolo ghiacciato alto tre metri da cui i bambini potranno scendere sopra ad appositi supporti. "Sarà montato tra mercoledì e giovedì – spiega Chiara Zannoni, titolare della ditta che gestisce le attrazioni – e speriamo che possa essere pronto già sabato, il giorno dell’inaugurazione della pista". Un investimento complessivo da 120mila euro per Confesercenti Ravenna e Cesena, con la compartecipazione del Comune di Ravenna per 20mila euro. "La cifra comprende anche l’intervento di compensazione ambientale, che come l’anno scorso consiste nella piantumazione di 30 lecci nell’area sportiva di Ponte Nuovo, per creare una cintura verde lungo l’anello di atletica – spiega Riccardo Ricci Petitoni, referente per il centro storico di Confesercenti –. Inoltre l’impianto ha un motore nuovo in grado di lavorare a temperature più alte. Per non parlare delle ricadute sociali ed economiche per il territorio".

La pista di ghiaccio è grande come gli altri anni: 20 metri per 30. "Al di sotto è presente una fondazione con una struttura metallica che la rende perfettamente piana – prosegue Ricci Petitoni –. Anche per questo, oltre che per la formazione del ghiaccio, occorrono due settimane per l’installazione".

La pista resterà aperta fino al 14 gennaio con orari diversificati. Fino al 21 dicembre sarà attiva da domenica a giovedì dalle 9 alle 22 e venerdì e sabato fino alle 24. L’orario si estende stabilmente fino alle 24 dal 21 dicembre al 7 gennaio, con la chiusura delle scuole, con qualche eccezione: Natale e 1 gennaio 15-24, 31 dicembre 10-2 di notte. Poi dall’8 al 14 gennaio si torna dalle 9 alle 22.