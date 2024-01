Sabato concerto benefico alla sala Corelli

Sabato prossimo, alle ore 20.30, presso la sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, musica e solidarietà in occasione della quarta edizione di ‘Rotary & music’, un concerto benefico organizzato dal Club Rotary Ravenna Galla Placidia, con il Patrocinio del Comune di Ravenna.

Sul palco si esibiranno il soprano Monica De Rosa McKay, che regalerà al pubblico un programma di musica e poesia, accompagnata al pianoforte da Domenico Bevilacqua. Ad arricchire la serata, l’Orchestra dei Giovani si esibirà con un ensemble di flauti e di ottoni, dirette dai maestri Franco Emaldi e Marco Paganelli. L’obiettivo di questa iniziativa è la beneficenza, con i proventi del concerto che saranno devoluti interamente all’associazione Alzheimer di Ravenna. "La collaborazione tra gli artisti e l’organizzazione benefica – spiega il Rotary– è un esempio tangibile di come la musica possa essere un veicolo per il cambiamento, unendo le persone per sostenere una causa comune".