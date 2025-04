Sabato di appuntamenti. Musica, incontri e arte tra Ravenna e provincia

Sfilza di appuntamenti oggi a Ravenna e comprensorio. Cominciamo dal 32° anniversario della band The Good Fellas, che suonerà alla Ca’ del Ballo, in via Dismano 219, a Ravenna. Alla Cà del Ballo, lo spettacolo celebrativo vede come ospite speciale un fratello di rock and roll, di swing, di jazz. Ray Gelato, istrionico sassofonista e cantante londinese con profonde origini partenopee, condivide una insana passione per questa musica con i ragazzi della band. Apertura porte alle 21 (20 euro).

Alle 20.30 nella chiesa salesiana di San Simone e Giuda (via Antica Milizia 54, a Ravenna), andrà in scena il musical ’Joshua, un condannato a morte innocente, ipersocial’, scritto e diretto da Mirro Amoni. Tema è il processo fatto a Gesù. Ingresso offerta libera.

Alle 18 alla Libreria Scattisparsi, via Sant’Agata 8/12, a Ravenna, Alessandro Renda, regista e attore del Teatro delle Albe, dialoga con Tahar Lamri, scrittore e drammaturgo sulla performance ’Nephesh’.

Alle 18 al Mercato Coperto di Ravenna si parla del volume ’Ravenna in paradiso. Guida ravennate alla santità in 33 tappe’.

Alle 17 alla Libreria Moby Dick di Faenza (via XX Settembre, 3/b) presentazione del libro “L’albero della sposa” con l’autrice Chiara Argnani e l’illustratrice Gabriella Gasperini.

Alla Feltrinelli (via Diaz, Ravenna), dalle 15.30 alle 19.30 incontro per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione di Shantaram, con lettura delle parti più emozionanti.

In sala Tamerice, in via Veneto 21, a Castiglione, proiezione di ’Inside Out 2’ alle 16.