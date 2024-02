Sabato dischi di musica classica in regalo ai giovani

’Classica ai giovani’ è il titolo dell’iniziativa in programma sabato presso Jean Music Room, in via Girolamo Rossi 41, a Ravenna. "Se hai fino a 30 anni – racconta il titolare Gianni ’Jean’ Corbari -, puoi passare dal negozio e scegliere un disco o un cd di musica classica in omaggio, senza obbligo di altri acquisti". Il negozio di Corbari sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. L’obiettivo è quello di far avvicinare i giovani a un tipo di musica che solitamente non ascoltano.